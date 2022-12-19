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2. Больше елок… на стенах!
Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Рождеству и Новому году
Foto: Shutterstock

Традиционная новогодняя елочка — это отлично, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах. Маленьких, но важных.

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1. Венки и ленты на стенах

Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Рождеству и Новому году
Foto: Shutterstock


Пустые стены — это неплохо, плохо, когда стены пусты накануне праздника. Не обязательно срочно бежать за картинами, достаточно повесить венки из виноградной лозы и затейливо украсить их лентами, крупными ягодами, цветами и даже фигурками птичек. Последние отлично получаются у детей младшего школьного возраста — проведите выходные с пользой, вместе мастеря бумажные украшения.


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2. Больше елок… на стенах!
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