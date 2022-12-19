Красиво, как в кино: 9 идей для украшения дома к Рождеству и Новому году

Традиционная новогодняя елочка — это отлично, но явно недостаточно. Все мы видели прекрасно украшенные к праздникам дома в красивых, преимущественно голливудских, фильмах. Как добиться такого же ощущения праздника? Все дело в мелочах. Маленьких, но важных.
1. Венки и ленты на стенах
Пустые стены — это неплохо, плохо, когда стены пусты накануне праздника. Не обязательно срочно бежать за картинами, достаточно повесить венки из виноградной лозы и затейливо украсить их лентами, крупными ягодами, цветами и даже фигурками птичек. Последние отлично получаются у детей младшего школьного возраста — проведите выходные с пользой, вместе мастеря бумажные украшения.
- 1. 2. Больше елок… на стенах!
- 2. 3. Игрушкам место не только на елках
- 3. 4. Ни один угол не должен не остаться незаполненным
- 4. 5. В случае с венками размер имеет значения
- 5. 6. Шары как вазы для цветов
- 6. 7. Цвет праздника — не только зеленый
- 7. 8. Окна — не только для свечей
- 8. 9. На подоконнике место для адвента и игрушек