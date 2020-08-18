В последние годы Латвия за пределами Риги и ее окрестностей постепенно становится все более пустой, а тем, кто не хочет жить в столице, при покупке недвижимости приходится сталкиваться с различными проблемами. Из-за этого некоторые семьи даже принимают решение уехать из Латвии. DELFI объясняет, почему получить кредит на покупку жилья за пределами Риги так сложно — или даже невозможно.

Покупка жилья — одно из самых ответственных решений в жизни. Зачастую покупка квартиры или дома невозможна без кредита — в такой же ситуации оказался и Эмилс (имя изменено). По его словам, два года назад он вместе с семьей решил купить новостройку в четырех километрах от Валки. Для того, чтобы иметь возможность претендовать на получение кредита, потребовалось провести оценку стоимости недвижимости в будущем — с целью выяснить ее ценность после окончания строительства. "Заплатили деньги, оценку проводили через Latio. 90 тысяч евро — максимум, что они смогли выжать. Вместе с тем смета — сколько нам необходимо вложить в недвижимость, чтобы можно было там жить — оценивалась в 140 тысяч евро", — говорит Эмилс.

Несмотря на оценку, представитель банка сообщил Эмилсу, что такой дорогой недвижимости в Валке быть не может. "Нам предложили, если я не ошибаюсь, кредит до 60 тысяч евро, если построим дом с нуля. Мы поняли, что нам нужно где-то достать 80 тысяч, но откинули эту мысль. Пошли в один банк, во второй. Были в Swedbank, SEB, Luminor и Citadele. В течение трех месяцев мы поняли, что можем добиться максимум 30 тысяч для покупки дома в Валке. В наши дни за эти деньги можно купить хороший дровяной сарай, но не дом", — говорит Эмилс.

В результате семья пришла к решению присмотреться к недвижимости в Эстонии — у жены Эмилса есть вид на жительство в этой стране. По словам Эмилса, его с женой общие доходы составляют примерно 3000 евро в месяц. В Латвии им предлагали ипотечный кредит в размере 30 тысяч евро, а в Эстонии — до 250 тысяч евро. "Мы поняли, что нам нужно забыть о Валке и Латвии, и искать в Эстонии", — признает мужчина. Тем не менее, он добавляет — необходимо учитывать, что в Эстонии недвижимость дороже в два-три раза.