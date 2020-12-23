Эксперты полагают, что цены на квартиры в новостройках не снизятся, а будут только расти, что повлияет и на рост цен на серийное жилье. По сравнению с другими странами Балтии, в Риге квартиру в новом проекте можно приобрести сравнительно дешево, однако в будущем спрос, возможно, превысит предложение.

Тенденции уходящего года

"Весной этого года уменьшилось количество сделок по продаже квартир в серийных домах, а в новых проектах – увеличилось, но сейчас численная пропорция в секторе продаж квартир возвращается в привычное русло", – говорит руководитель по сделкам с недвижимостью Latio Элина Дуце, подразумевая, что теперь, как и обычно, больше квартир продается в типовых советских проектах.

"Следует учитывать, что сделки с квартирами в новых проектах обладают известной спецификой, потому что большая часть квартир бронируется еще до сдачи объекта в эксплуатацию – это означает, что от того момента, когда покупатель сказал "да" до подписания договора купли-продажи и регистрации в земельной книге может пройти год или даже больше", – подчеркивает она.

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