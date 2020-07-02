Латвийцев, в доме у которых не стоят детекторы дыма, могут начать штрафовать

Государственная Пожарно-спасательная служба рассматривает возможность введения штрафов для тех латвийцев, у кого в жилище случился пожар, по итогам которого выяснилось, что частный дом или квартира не были оборудованы детекторами дыма. Об этом в эфире передачи "Утренняя панорама" рассказал замглавы ГПСС Кристапс Эклонс.

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По данным проведенного ГПСС опроса, почти 90% опрошенных признали, что детекторы дыма необходимы, но только у 17% они были установлены.

Учитывая, что с 1 января этого года наличие данных устройств является обязательным, ГПСС считает, что латвийцев пора начинать наказывать за несоблюдение правил. "Это поспособствует осознанию необходимости думать и не только о себе, но и о живущих рядом", — пояснил Эклонс. Он также отметил, что за первые шесть месяцев этого года в пожарах по всей Латвии погибло 46 человек.

По словам заместителя начальника ГПСС, в прошлом году, перед введением нового требования, сотрудники службы проводили активную информационную работу, обследовав почти 10 000 частных домов, анкетируя людей и рассказывая о противопожарной безопасности.

Напомним, что с 1 января 2020 года детекторы дыма должны быть в каждой квартире, а в частных домах еще и огнетушители.

46% жителей сталкивались с пожаром — сами, у соседей, родственников или друзей. 63% людей считают, что важно иметь дома огнетушитель, но только у 13% они есть. Аналогичная ситуация и с дымовыми детекторами — для 68% опрошенных важно, чтобы они были установлены, но только у 9% детектор есть.

Отвечая на вопрос, почему у них дома нет детекторов и огнетушителей, люди упомянули нехватку средств и времени. Агентство LЕТА убедилось, что в интернете самый дешевый огнетушитель стоит от 10 евро, а детектор — от 5 евро.