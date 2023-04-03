Лето у моря. Сколько стоит снять квартиру на сезон на побережьях Латвии?
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До лета еще далеко и на улице температура все еще опускается ниже нуля, но практичные люди уже присматривают себе жилье для отдыха. Где выгоднее и насколько возможно снять апартаменты у моря на лето?

При всех своих недостатках ковидные ограничения существенно увеличили популярность местного и природного туризма. Жители Латвии, не имея возможности отправиться за рубеж, стали активно путешествовать по стране. Сейчас же для многих отпуск на курорте недоступен еще и по финансовым соображениям - большую часть дохода съедают товары и услуги первой необходимости, не до путевок.

Но отдохнуть летом, особенно - у моря, все равно хочется. Особенно, если в семье есть дети школьного возраста. Можно ли это сделать бюджетно и сколько вообще это стоит?

Чтобы сузить круг поисков и результаты были более или менее сравнимы, мы исследовали предложения 2-комнатных квартир в Юрмале, Вентспилсе, Лиепае и других городах на побережье. В статье указана стоимость месячной аренды, дополнительно надо оплачивать коммунальные услуги.

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