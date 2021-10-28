Как продать ипотечную квартиру и обзавестись новым жильем? DELFI поговорил об этом с экспертом Luminor в сфере кредитования Каспарсом Саусайсом и руководителем центра консультации частных лиц банка SEB Марисом Опинцансом, о своем опыте рассказывают и владельцы ипотечных квартир, которым удалось обзавестись новым жильем.

С чего начать, чтобы продать ипотечное жилье? С консультации в банке, где вы взяли ипотеку. Консультация бесплатная, и это смело можно сделать еще до того, как вы подыскали новое жилье. Представители банка расскажут вам о возможностях вашего кредита и объяснят, какие дополнительные обязательства вы можете взять, а также предложат альтернативы в том, что касается имеющегося жилья. Банки предоставляют консультации в том числе удаленно, в филиал необязательно ходить и для того, чтобы оформить документы. Если вы решили обзавестись новым жильем, то следует сбалансировать денежный поток и делать накопления. Как напоминает Опинцанс, для покупки нового жилья тоже будет необходим первый взнос.