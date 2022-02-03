Всегда приятно, если у вас есть возможность поручить ремонтные работы мастеру и через несколько месяцев придти в полностью отремонтированное помещение. Однако, послушав рассказ двух студентов, начинаешь понимать, что иногда преображения в квартире приятно делать своими руками. Так вы можете позаботиться о каждой мелочи, преодолеть трудности вместе и порадоваться красивому результату.

Три года назад в небольшой рижской квартире поселилась пара студентов. Молодые люди поступили на учебу в Ригу и, конечно, хотели найти жилье в столице. Найдя подходящую квартиру Каролина с другом очень обрадовались, но сразу поняли, что без хотя бы косметического ремонта не обойтись.

В свободное от учебы время студенты своими руками отремонтировали коридор, но через два года решили добраться и до комнаты. Единственная комната в квартире, которая выполняла функцию спальни и гостиной одновременно, была очень неудобной. Из-за ее простой прямоугольной формы было непонятно как разместить мебель и в реальности никакой гостиной там и не было. В одном конце комнаты — кровать, а в другом — рабочий стол и телевизор.

"После нашего маленького (а на самом деле большого) ремонта все изменилось! Сначала мы планировали только перекрасить стены. Мы знали, что эта квартира у нас не навсегда и не хотели тратить на преображение много денег. Все-таки, надо понимать, сколько ты, как студент, готов вложить если знаешь, что в итоге уедешь отсюда", — говорит Каролина.

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