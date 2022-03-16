Сталинская архитектура появилась в Латвии после Второй мировой войны. Она заменила господствовавшие ранее стили, которые латвийские архитекторы использовали, следуя влияниям моды или пожеланиям разнообразных заказчиков.

25 июня 1946 года газета "Советская молодежь" опубликовала речь главного архитектора Риги Освальда Тилманиса, который комментировал новый Генеральный план Риги, составленный всего через год после окончания Второй мировой войны: "Реальное планирование будущего Риги началось только с установлением Советской власти в Латвии. До этого Рига, как и другие латвийские города, развивалась без какого бы то ни было плана. Капиталистическая система хозяйствования создавала ситуацию, при которой интересы трудящихся города игнорировались и отставали от крупнейших центров Советского Союза в хозяйственном обеспечении".

Это статья из серии "Наследие", где мы рассказываем о советском дизайне и архитектуре, которые до сих пор являются частью нашей повседневной жизни.

Тилманис обозначил основные направления развития города при новой власти – плановое строительство вокруг основных магистралей, перенос порта вниз по течению Даугавы и полная переделка района Цитадели в новый центр города. В последующие годы в план несколько раз вносились изменения: из него была исключена реставрация Ратуши и Дома Черноголовых, а также строительство "монументального монумента Победы" на месте нынешней площади Стрелков. Однако доминирование сталинской архитектуры, длившееся около десяти лет, оставило яркие свидетельства эпохи как в Риге, так и в других городах Латвии.

Преобразить кардинально

"В Москве (..) реконструкцией руководил не специалист с архитектурным образованием, а ближайший сподвижник Сталина, сапожник по специальности. В результате в Москве, начиная с 1932 года было полностью и необратимо уничтожено 426 памятников архитектуры, искусства и культуры мирового значения", – писал в газете Cīņa историк культуры Петерис Цейле. В пострадавшей от Второй мировой войны Риге также были снесены старые здания, среди которых оказались и развалины Дома Черноголовых, взорванные в 1948 году (сам дом сильно пострадал во время боев за центр Риги во время войны).

"Ригу нужно было преобразить еще более кардинально. Например, планировалось снести памятник Свободы, а от Каменного моста через Старый город провести широкое шоссе, которое продолжилось бы по нынешней улице Бривибас до Юглы", – рассказывает Рудовска. Большинство генеральных планов были основаны на принципах городской перепланировки советских городов, с правильностью, симметрией и геометрической четкостью в соответствии с утопической моделью жизни и общества. При этом они совершенно не учитывали историческое наследие.