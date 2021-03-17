За последний год жители Латвии провели дома очень много времени. Ограничения, связанные с Covid-19, стали катализатором интереса к ремонту и обустройству жилища: чем еще заняться в четырех стенах? Однако оказалось, что ремонт в условиях пандемии несет новые риски: если вам кто-то помогает, это чревато визитом полиции и штрафами.

Рижанка Светлана в начале 2021 года купила квартиру в серийном доме. Вместе с ипотекой она взяла кредит на ремонт. Банк поставил условие: через полгода ремонт должен быть закончен, а затем нужно провести новую оценку, чтобы удостовериться, что выданные средства пошли на заявленные цели. В противном случае Светлане грозят штрафные санкции — процентная ставка повышается на 0,5% до того момента, пока не будет предоставлена новая оценка.

На бригаду строителей у Светланы денег не было, с мужем она в разводе, так что с ремонтом пообещали помочь брат с женой, которые живут в другом городе. "Я честно повесила в подъезде объявление: "В связи с ремонтными работами в такой-то квартире может быть повышенный шум. Если по объективным причинам в какое-то время нельзя шуметь (например, спит ребенок), просьба сообщить по такому-то номеру телефона. Приношу извинения за причиненные неудобства". Объявление было на русском и на латышском", — рассказывает Светлана.

"В субботу приехали брат с женой, мы начали работу, — говорит Светлана. — Был вечер, но не поздний. Мы допиливали последние два бруска, чтобы соорудить подставку для работы с потолком. С ней я могла бы в одиночку продолжать работу. Вдруг в двери постучали. Я подумала, что это пришли ругаться соседи. Уже готова была извиниться и сказать, что через 5-10 минут мы заканчиваем. Но на пороге стояли сотрудники муниципальной полиции. Сказали, что соседи жалуются на шум, а потом спросили: мы из одного домохозяйства? Мы, не раздумывая, честно признались, что нет. В итоге на каждого повесили штраф по 30 евро".