Замена окон — один из самых популярных видов ремонта в многоквартирных домах, и он классифицируется как строительство. Кажется, в этом нет ничего сложного, но не все так просто — новые окна должны соответствовать общему облику дома. За несоблюдение правил, которые относятся к пропорциям, цвету, рельфу и прочему вас могут обязать снова заменить окна и даже выписать штраф. Мы обсудили с представителем рижской стройуправы Эдгарсом Бутансом, как обстоит ситуация в Риге и как действовать, если окна не отвечают требованиям.

Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию, сложившуюся в Риге относительно установленных в зданиях окон?

Объективные и точные выводы касательно общей ситуации можно сделать по окончании планируемого обследования. Учитывая территорию города и количество зданий, перед нами стоит очень трудоемкая задача, которую, возможно, мы за этот год не осилим. В первую очередь мы обследуем исторический центр Риги, после этого — прилегающие окрестности, и затем — микрорайоны и дальние окрестности.

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