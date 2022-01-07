Аиленда Булинджа и Мартиньш Лейтиетис родом из небольших городов. Когда-то они жили в Риге, где оба учились и работали, но в какой-то момент они осознали, что в таком большом городе невозможно найти настоящее ощущение дома. В результате молодые люди переехали в съемную квартиру в Саласпилсе. Именно там они стали серьезно задумываться о будущем и поняли, что хотят иметь собственное жилье. В итоге, им удалось воплотить свою мечту в жизнь и даже поделиться своим опытом с другими.

Аиленда говорит, что они с Мартиньшем довольно быстро принимают решения, пусть иногда и не до конца обдуманные. Поначалу они планировали, что год уйдет на то, чтобы накопить деньги на покупку своего жилья, но все произошло гораздо быстрее. Поиски начали с города Огре, но ничего подходящего под их довольно строгие требования найти не смогли. "Мы точно не хотели покупать квартиру в какой-нибудь девятиэтажке. Мы искали небольшой дом в тихом и красивом месте и для нас было главное, чтобы напротив не было других домов", — говорит Аиленда. Просматривая множество квартир на сайте ss.com, их привлекла квартира в Лиелварде. "Там мы смотрели только две квартиры и одна из них нам понравилась. Мы почувствовали, что здесь мы можем создать что-то уютное и свое. Тишина, большая кухня, две лоджии… Эта квартира была в трехэтажном кирпичном доме, в трех минутах ходьбы от Даугавы и напротив не было других домов", — говорит она. Начав свои поиски в апреле, уже в конце августа молодые люди получили ключи от своей новой квартиры.

Стоит отметить, что Аиленда и Мартиньш искали квартиру без ремонта. "Найти квартиру, которая сразу вам понравится трудно, у каждого свой вкус. Эта квартира была в своем первоначальном состоянии, там никогда никто ничего не делал и нам не пришлось переделывать чужую работу. Мы могли начать все с нуля", — говорит девушка. Квартира без ремонта стала настоящим испытанием, потому что опыта ремонта, по словам Аиленды, у молодых людей не было. В процессе работы они ошибались, разочаровывались, экспериментировали, праздновали маленькие победы и ошибались снова. Им долго пришлось жить только в одной их трех комнат, но оба признаются, что не смотря ни на что, они были бы готовы повторить этот опыт.