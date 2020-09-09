Введение новой кадастровой стоимости вызвало в обществе ожесточенные дискуссии: для многих она вырастет вдвое или даже втрое. Проверить ожидаемую кадастровую стоимость может любой желающий на портале Kadastrs.lv. Портал DELFI рассказывает, как это повлияет на владельцев квартир, домов и земельных участков.

Контекст

Ранее кадастровая стоимость высчитывалась на основе сделок 2012-2013 годов, а теперь будет учитываться ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости на 1 июля 2019 года. Стремительнее всего кадастровая стоимость возрастет для сельскохозяйственных земель и квартир в новых проектах, в особенности – в Риге и ее окрестностях, а также для частных домов, построенных после 2000 года. Новая кадастровая стоимость вызвала широкий общественный резонанс – для многих она вырастет в несколько раз, что приведет также и к увеличению налога на недвижимость (НН).

Налог на недвижимость – хуже кредита

Ознакомившись с информацией на портале kadastrs.lv относительно своей квартиры в Риге, в новостройке 2018 года, я обнаружила, что ее кадастровая стоимость выросла в три раза и приблизилась к рыночной стоимости в момент покупки. Я опросила коллег, друзей и знакомых, живущих в разных уголках Латвии, и они рассказали о различных изменениях – у кого-то стоимость возросла более значительно, у кого-то – менее. К примеру, у Сармите Дзерве, которая вместе с мужем Каспарсом владеет загородным домом "Dzērvītes" в Энгурском крае, в результате изменений кадастровая стоимость вырастет на 30%. Она полагает, что этот рост несоразмерен, к тому же, им будет сложнее оплачивать налог на недвижимость, так как в семье работает только Каспарс.

Одна из читательниц DELFI, пожелавшая остаться неизвестной, уже четыре года живет в Риге в собственной трехкомнатной квартире вместе с мужем и двумя детьми. Дом не из новых – девятиэтажка 467-й серии. В момент покупки жилья кадастровая стоимость составляла около 17 тысяч, теперь – 19 тысяч, а учитывая ожидаемые изменения, согласно порталу kadastrs.lv, кадастровая стоимость приблизится к 50 тысячам. "Это немногим больше, чем сумма, за которую я ее купила. Я, конечно, вложилась в квартиру, отремонтировала ее, но теперь кадастровая стоимость будет в три раза выше, – говорит читательница. – У меня сейчас двое несовершеннолетних детей, поэтому у нас скидка по налогу на недвижимость, но если мы подумаем о старости, когда дети вырастут и у нас не будет большой пенсии, мне придется платить налог на недвижимость (НН) в полном объеме".