Несмотря на пандемию Covid-19, на рынке недвижимости в Латвии наблюдается активность. Цены на квартиры растут, что объясняется дефицитом предложения. Но покупка нового жилья, к сожалению, может превратить жизнь в череду разбирательств, а квартира — оказаться непригодной для жизни. Именно поэтому к выбору недвижимости надо отнестись очень внимательно. Портал Delfi выяснил признаки нехороших квартир.

Незаконная перепланировка

Важный критерий, на который стоит обратить внимание при покупке квартиры, — перепланировка. Если она не была узаконена владельцами недвижимости, новому собственнику придется делать это самостоятельно, поскольку в договоре купли-продажи обычно указано, что покупатель ознакомлен с жильем и не имеет претензий.

Вдобавок, узаконить перепланировку можно не всегда. От новых владельцев могут потребовать вернуться к прежнему варианту квартиры, что чревато серьезными капиталовложениями как на ремонт, так и на бюрократическое согласование документов и штрафы.