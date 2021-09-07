Несмотря на пандемию Covid-19, на рынке недвижимости в Латвии наблюдается активность. Цены на квартиры растут, что объясняется дефицитом предложения. Но покупка нового жилья, к сожалению, может превратить жизнь в череду разбирательств, а квартира — оказаться непригодной для жизни. Именно поэтому к выбору недвижимости надо отнестись очень внимательно. Портал Delfi выяснил признаки нехороших квартир.

Незаконная перепланировка

Важный критерий, на который стоит обратить внимание при покупке квартиры, — перепланировка. Если она не была узаконена владельцами недвижимости, новому собственнику придется делать это самостоятельно, поскольку в договоре купли-продажи обычно указано, что покупатель ознакомлен с жильем и не имеет претензий.

Вдобавок, узаконить перепланировку можно не всегда. От новых владельцев могут потребовать вернуться к прежнему варианту квартиры, что чревато серьезными капиталовложениями как на ремонт, так и на бюрократическое согласование документов и штрафы.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Снова в школу!