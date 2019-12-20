Новый год по фэн-шуй: где именно поставить елку?

Эксперты в области фэн-шуй считают, что от того, куда вы поставите елку, будет зависеть ваша удача в новом году. Наши советы помогут вам выбрать правильное место для главного талисмана предстоящих праздников.

Согласно фэн-шуй, наш дом разделяется на четыре особых сектора: семья и любовь, здоровье, богатство и карьера, знания и путешествия. В зависимости от того, в каком секторе вы поставите елку, вы сможете привлечь удачу в той или иной сфере жизни. Не забудьте также правильно нарядить елку, потому что это тоже очень важно, пишет портал Dailyhoro.

Зона семьи и любви

Семья и любовь в 2020 году стоят превыше всего. Это значит, что самую большую и красивую елку необходимо поставить в спальне. Если вы собираетесь поставить только одну елку, ее стоит расположить именно в этой части вашего дома.

Если вы уже нашли вторую половинку, то можно поставить две маленькие парные ёлки у изголовья кровати с украшениями белого и красного цвета. Если вы пока находитесь в поисках, то елку лучше ставить в углу и ближе к выходу. Дополнить образ елки можно украшениями в виде дракона — символа верности, любви и благополучия.