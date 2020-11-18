Когда владелица нескольких домов на улице Калею впервые увидела этот комплекс построек в Талси, то подумала – "полные развалины", и хотела даже перейти на другую сторону улицы, опасаясь, что здание может обрушиться. Она даже не предполагала, что на следующую годовщину свадьбы получит от мужа в подарок ключи от этого комплекса. За полгода они полностью отреставрировали один из домов, и теперь предлагают всем желающим арендовать там апартаменты – но, как говорит владелица, это предложение остается актуальным только на время пандемии.

Синтия Алтенбурга родилась и выросла в Курземе, а последние семь лет живет в Австрии вместе с мужем. "Когда-то мы жили и работали в Вене, но теперь полностью сменили сферу деятельности. Стали ближе к природе. Переехали за город и занимаемся сельским хозяйством – разводим коров, кур и делаем все остальное, что полагается", – рассказывает она.

Четыре года назад семья приобрела и стала обустраивать загородный дом в Австрии, поэтому они даже не думали о том, чтобы купить землю или недвижимость в Латвии. Все изменилось после того, как они посетили праздник города в Талси в 2017 году. "Приехали навестить друзей, семью. Муж вообще впервые в жизни увидел латвийский праздник города, и ему действительно очень понравилось. Гуляли с друзьями по городу и дошли до улицы Калею. Отец подруги указал на один из домов и сказал: "Если хочешь инвестировать и приобрести недвижимость в Талси, то это – подходящий дом!" Посмотрела – ну полные развалины", – вспоминает она. Однако муж Синтии очень заинтересовался тем, о чем разговаривают латыши на непонятном ему языке. "Тогда я была уставшей, не стала ему переводить всего, поэтому сказала, чтобы он успокоился, что ни о чем важном мы не говорили. Но его эта мысль не отпускала. В конце концов я быстро ему перевела, и он остался доволен", – говорит Синтия.

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