Дом по цене пачки молока — звучит подозрительно, не правда ли? Однако недвижимость, которую продают за один евро, действительно существует — особенно эта практика популярна в Италии, где таким образом дают вторую жизнь заброшенным и запущенным домам, что способствует возвращению жителей в малонаселенные регионы.

Дешевая итальянская недвижимость стала настоящей сенсацией – об этом сообщали СМИ всего мира. Для популяризации этих домов представители отдельных самоуправлений даже обратились к посольствам Италии за рубежом, создали сайты, где обозначены регионы с домами, которые ждут своего возрождения и новых хозяев.

Но в чем подвох? Эти дома продаются с различными условиями, к примеру — владельцу нужно отреставрировать его в определенный период времени, необходим первый взнос (вплоть до нескольких тысяч евро), уже не говоря о том, что в некоторых городах владельцы должны подготовить план реставрации дома и описание того, как он хочет его использовать (в качестве гостиницы, частного дома и т. д.).