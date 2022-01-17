Входная дверь — весьма важный элемент в квартире или доме. Часто, мы не придаем большого значения выбору подходящих дверей, а потом сталкиваемся с проблемами — ломается ключ или замок, заедает ручка, скрипят петли... Может случиться и другое несчастье — вы приходите домой после работы и видите, что грабители выбили входную дверь и вынесли из дома ценные вещи. Чтобы избежать этих и других неприятных последствий, важно выбрать самую лучшую входную дверь и правильно ее установить.

В этой статье вместе с экспертами мы объясняем основы установки входной двери, рассказываем о том, чем отличаются разные материалы, какую роль входная дверь играет в обеспечении безопасности дома и и стоит ли устанавливать дверь самому.

Вложения окупятся в будущем

Председатель Латвийской ассоциации производителей окон и дверей (LLDRA) Иварс Булс говорит, что выбирая наружную дверь, сначала важно определить, какую задачу она будет выполнять и как долго будет использоваться. Например, для магазина или многоквартирного дома целесообразно выбирать наружные двери из алюминиевых или металлических конструкций, так как они будут более прочными, чем пластиковые или деревянные двери. Мы часто видим, что если наружные двери магазина сделаны из пластика, они изношены и деформированы. Все потому, что они просто не рассчитаны на такую ​​интенсивную эксплуатацию. С другой стороны, входные двери частного дома не будут подвергаться такой интенсивной нагрузке, поэтому можно устанавливать двери из уже упомянутых металлических, деревянных и ПВХ-конструкций.

Конечно, каждый материал будет иметь свои особенности и возможности, которые могут или не могут соответствовать вашим пожеланиям. Например, входные двери из ПВХ будут дешевле, обладают большей термостойкостью и при желании их можно ламинировать, чтобы они выглядели как деревянная дверь. Однако пластик сильнее подвержен воздействию температуры, в результате чего дверь начинает "гулять". Если вы выбираете для частного дома пластиковую дверь, стоит тщательно выбрать и ламинирование – чем оно темнее, тем больше оно подвергается воздействию солнечного света, нагревается и деформируется. При выборе деревянной двери необходимо проследить за тем, чтобы дверь была обработана защитными средствами, чтобы предотвратить разбухание от влаги, ведь дерево является натуральным материалом и тоже может "гулять".

Булс отмечает, что процесс установки двери также влияет на результат. В этом вопросе очень важно правильное армирование. Тогда дверь будет служить хорошо и достаточно долго и не потребует особого ухода. Не забудьте о выборе правильных петель, потому что более дешевый вариант может окупиться в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе разочарует, ведь в конечном итоге вам придется менять петли и заплатить еще больше. "Есть несколько компаний, которые делают входные двери, и лучше выбирать не самые дешевые, а самые качественные", — призывает Булс.