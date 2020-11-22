Опрос: большинство молодежи в Латвии хочет жить в частном доме под Ригой

Жители Латвии в возрасте от 20 до 30 лет больше всего хотели бы жить в частном доме под Ригой — если была бы возможность и необходимость, такое жилье выбрало бы 40% молодежи, свидетельствуют результаты опроса банка Luminor. В квартире же в центре Риги хотело бы жить лишь 23% молодежи.

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В ответ на вопрос, какую собственность они выбрали бы, если бы была возможность и необходимость приобрести свое жилье, латвийская молодежь чаще всего указывала частный дом под Ригой (40%), затем следовала квартира в каком-либо из микрорайонов Риги (32%) и частный дом в каком-либо городе Латвии за пределами Риги (31%).

Среди литовской же молодежи на первом месте находится частный дом в каком-либо из городов Литвы за пределами Вильнюса (34%). В свою очередь, в Эстонии молодежь чаще всего мечтает о доме в сельской местности (33%).

При этом данные кредитования жилья Luminor показывают, что, к сожалению, реальная ситуация отличается от желаний молодежи — клиенты банка в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего, или в 43% случаев, приобретают квартиру в серийном здании, 36% выбирает квартиру в новом проекте, 13% — частный дом, а 8% — реновированную квартиру.