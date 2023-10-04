Опрос: Стало известно, сколько домов пострадало в результате недавних града и бури

В результате недавнего града 3% населения пришлось заниматься ремонтом поврежденных конструкций крыш, и наибольший ущерб ураган нанес недвижимости в окрестностях Риги, в Земгале и Латгалии, свидетельствуют данные опроса жителей Латвии, проведенного производителем кровельных покрытий Eternit и исследовательским агентством Norstat.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате недавнего града у 3% опрошенных жителей пострадали крыши, чаще всего в окрестностях Риги (5%), в Земгале (4%) и Латгалии (4%). Также, по данным опроса, ущерб от урагана чаще регистрируется в малых городах и сельской местности.

"Град, случившийся в конце лета, увеличил потребность в обновлении кровельных покрытий в среднем на 30%, а в некоторых регионах даже на 50%, в результате нам пришлось впервые со времен пандемии Covid-19 столкнуться с временной нехваткой материалов, - рассказывает Элвис Силиньш, торговый руководитель Eternit в Латвии. - Наследие урагана проявляется в том, что, планируя реновацию крыш, люди все чаще обращают внимание на кровельные покрытия, которые служат дольше и поврежденные части покрытия могут быть оперативно заменены. Если замену кровли удается запланировать вовремя и погода позволяет, то выгоднее всего проводить реновацию зимой, когда цены обычно ниже, а доступность материалов максимальная".

По данным опроса, за последние 5 лет с протекающей крышей, треснувшим кровельным покрытием или повреждением конструкции крыши в своем жилище сталкивался каждый третий житель Латвии.

19% указали, что повреждение крыши их частного дома, многоквартирного дома или загородного дома было единичным случаем, а 11% сообщили, что крыша была повреждена несколько раз. Более часто дефекты конструкции кровли фиксируются у людей, чья недвижимость находится в сельской местности, а не в крупных или маленьких городах, а также в Видземе.

31% заявили, что им не приходилось сталкиваться с повреждением крыши за последние пять лет, а еще 14% сообщили, что крыша дома в течение последних 5 лет ремонтировалась, и с тех пор проблем не возникало.

По данным опроса, чаще всего крыши ремонтировали жители Курземе (21%) и Латгалии (15%).

22% респондентов затруднились ответить на вопрос либо для них данная ситуация не актуальна. Чаще всего такие ответы давали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

*Репрезентативный опрос населения о состоянии крыш в Латвии проводил Eternit совместно с исследовательским агентством Norstat, опросив онлайн в сентябре 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.