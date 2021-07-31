Остался месяц: как заменить радиаторы в квартире

Заменить радиаторы в квартире можно только до 31 августа. Для такого ремонта придется пригласить сертифицированного специалисты, согласовать проект и получить разрешение. В противном случае владельцу жилья грозит, как минимум, штраф, а в самом печальном случае — требование о компенсации ущерба, причиненного отопительной системе дома.

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С сентября все работы по замене радиаторов запрещены, поскольку начнется подготовка системы к отопительному сезону. Необходимы проверка герметичности, отвоздушить систему и провести другие работы, чтобы обеспечить подключение дома к отоплению в любой момент, поясняют представители предприятия Siltumserviss Rīga.

Покупка и замена радиаторов — не такое уж простое дело, как это может показаться на первый взгляд. Процесс можно разделить на три основные этапа.

Шаг первый

Для таких работ требуется технический проект, который необходимо согласовать. Проект нужен для того, чтобы размер и объем радиатора отвечали площади помещения, а также проведены расчеты изменений в гидравлическом режиме и др.

Разработку проекта следует поручить только сертифицированному специалисту. Эта платная услуга. Как отмечают в Siltumserviss Rīga, цены вопроса — от 30 евро, а процесс занимает 3-7 рабочих дней.

Шаг второй

После согласования технического проекта выдается разрешение на проведение монтажных работ. Перед этим в установленное время необходимо обеспечит отключение воды, в том числе слить воду из отопительной системе (соответствующих стояков).

Все работы должны быть согласованы с управляющей организацией, поэтому документация подается инженеру по теплоснабжению домоуправления.

Шаг третий

После установки радиаторов необходимо восстановить работу отопительной системы, заполнив ее.

Стоимость самой работы по замене — от 30 евро + материалов.

Штрафные санкции за самовольные работы

Важно помнить: несогласованная, неправильная установка радиатора может нарушить систему отопления во всем доме. Поэтому предусмотрен значительный штраф — до 5000 евро.

Кроме того, стоит не забывать о более серьезных последствиях — при аварийной ситуации из-за неверной смены радиаторов виновнику грозит требование о возмещении ущерба, который может исчисляется уже десятками тысяч евро, так как повреждена отопительная система дома. Страховые компании, которым придется возмещать ущерб собственникам, которых затопило, также не забудут виновника.