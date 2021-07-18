От проекта до согласия жильцов: что нужно, чтобы установить кондиционер в рижской квартире
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Аномально жаркое лето 2021 года заставило многих жителей Латвии задуматься о покупке кондиционера. Однако само по себе приобретение этого прибора еще не решает проблему: для того, чтобы установить кондиционер, нужно выполнить ряд условий самоуправления.

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Первое, что нужно учитывать жильцам многоквартирных домов: стационарные кондиционеры требуют выведения отдельного блока за пределы квартиры — на улицу. Такие блоки обычно размещают на стенах или крышах домов, то есть установка кондиционера требует как монтажных работ, так и соблюдения требований самоуправления. Альтернативный вариант — мобильный кондиционер, который обычно стоит дешевле, не требует согласования и монтажа внешнего блока, но работает не так эффективно.

Правила установки кондиционеров в разных самоуправлениях могут различаться. В Риге Строительное управление требует, чтобы владелец квартиры согласовал установку стационарного кондиционера с другими жильцами дома. Информация об установке должна быть внесена в документы дома.

Второй шаг — согласование со Строительным управлением. Оно необходимо в случае если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

  1. Внешний блок кондиционера будет установлен со стороны улицы (фасадная часть дома);
  2. Для установки нужно новое отверстие диаметром более 5 см (в этом случае потребуется еще и проект).

Если установка не была согласована со Стройуправой, кондиционер установлен незаконно. Рижские власти этим детом уже начали проверки домов, чтобы выявить незаконные перестройки, застекленные лоджии и другие несогласованные изменения — в том числе самовольно установленные спутниковые антенны и кондиционеры.

Как установить — понятно. Есть ли они в продаже?

Во время резких и продолжительных периодов жары или мороза жители Латвии, как правило, раскупают охлаждающие или отопительные приборы. В июне и июле 2021 года в стране резко вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры, но торговцы утверждают, что справляются со спросом. Задержки с поставкой техники не превышают трех-пяти дней.

Представитель онлайн-платформы 220.lv Лига Бубко заявила Delfi Bizness, что спрос на вентиляторы и кондиционеры очень высок: эти товары раскупают еще до того, как они поступают на склад. С начала июня продажи вентиляторов выросли втрое, кондиционеров — в четыре раза. В магазинах сетей Depo и K-Senukai объемы продаж кондиционеров тоже выросли в несколько раз. По словам Бубко, особенно велик интерес к мобильным кондиционерам — этим устройствам не нужна сложная установка, ими можно пользоваться сразу после покупки.

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