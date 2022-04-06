При совместной покупке недвижимости мало кто задумывается о разводе, но в жизни может произойти что угодно. Что делать парам, состоящим в незарегистрированных отношениях или официальном браке, чтобы защитить себя от рисков в случае расставания? Об этом рассказывает Delfi.

"Сейчас многие живут в незарегистрированных отношениях, но, как и в браке, они делят расходы и сбережения", — говорит руководитель Центра консультаций частных лиц банка SEB Марис Опинцанс. Как он поясняет, получить ипотечный кредит тем, кто состоит в таких отношениях, не сложнее, чем людям, состоящим в браке.

Однако существует ряд важных нюансов, которые следует учитывать как женатым, так и неженатым парам при подаче заявки на ипотечный кредит.

Как рассматриваются заявления?

"При подаче заявки на получение ипотечного кредита на покупку жилья банк оценивает фактическое совместное проживание в домохозяйстве, независимо от того, состоит ли пара в браке. Такие случаи нередки в практике банка и не вызывают у клиентов никаких сложностей при покупке жилья", — объясняет Каспарс Саусайс, эксперт по жилищному кредитованию банка Luminor.

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