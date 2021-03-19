Возможно, изменения в планировке квартиры, которые кажутся вам незначительными, необходимо согласовать со стройуправой. В противном случае владельцу жилья может грозит штраф, а сообщить о перепланировке могут недовольные строительным шумом соседи. Что считается перепланировкой, как ее легализовать и на что следует обращать внимание при покупке квартиры? В этих вопросах разобрался DELFI.

С точки зрения законодательства, незаконная перепланировка — это строительные работы, которые были начаты или выполняются без строительной документации, а также строительные работы, которые не соответствуют строительной документации и требованиям нормативных актов. Произвольным строительством является также эксплуатация строения или его части не в соответствии с предусмотренным видом использования (часть 2, пункт 18 "Закона о строительстве").

Что нужно и что не нужно согласовывать?

Точной статистики того, какой процент квартир приходится на квартиры с несогласованными перепланировками, в Рижской строительной управе нет, но известно, что наиболее "популярные" произвольные строительные работы в квартирах — снос стены или ее части между кухней и жилой комнатой, объединение санузлов (снос перегородки между ними), застекление лоджий, а также присоединение к площади квартиры помещений, находящихся в совместной собственности.