На рынке жилой недвижимости предлагаются не только реально существующие квартиры в уже построенных домах, но и жилье, которое еще даже нельзя осмотреть вживую. DELFI рассказывает о том, рискованно ли приобретать квартиру в строящемся доме и на что следует обращать внимание, заключая такой договор.

Риск оправдывает себя

Лаура купила квартиру в проекте "Новая Тейка" до того, как он был реализован. Вместе с мужем она посетила так называемые дни открытых дверей, осмотрев квартиру в полностью оборудованной и меблированной демо-версии. Эта квартира находилась в другом доме нового квартала, но планировка была точно такой же, как в той, которую семья собиралась приобрести. "Поэтому мы были уверены, что не покупаем кота в мешке, не посмотрев планировку нового жилья. Для нас это было важно", – замечает Лаура.

По ее словам, с момента бронирования квартиры и подписания предварительного договора до момента заселения прошло около полугода. "Вопрос ожидания не был для нас проблемой, мы сделали выбор в пользу нового дома, где стали первыми владельцами квартиры", – говорит Лаура. Она признает, что немного волновалась из-за качества ремонта, потому что они с мужем не могли заранее осмотреть ванную комнату, узнать, какой будет выбран материал для покрытия пола и другие детали.

Матис забронировал квартиру в новом проекте Bonava Latvija в августе 2017 года – тогда он еще не был реализован. Как он вспоминает, примерно через месяц начались строительные работы. В январе 2019 года Матис уже заселился в свою новую квартиру. Он уточняет, что время ожидания может различаться, так как обычно возможность бронирования квартир предлагается постепенно. "Я начал думать о приобретении своего жилья, когда платил достаточно большую сумму за аренду, к тому же я понял, что, скорее всего, останусь в Латвии", – говорит Матис. Он сравнил расходы на аренду жилья и покупку квартиры в новом проекте, после чего сделал выбор в пользу последнего варианта. Выплаты по кредиту и оплата коммунальных услуг в среднем оказались на 40-50% меньше, чем сумма, которую приходилось выплачивать за аренду квартиры. "Коммунальные платежи действительно удивительно низкие, за отопление плачу смешные деньги, потому что дом энергоэффективный", – объясняет Матис.