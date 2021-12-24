В последнее время цены на электроэнергию бьют рекорды, и для того, чтобы сэкономить, нам приходится пересматривать свои повседневные привычки. Но если холодильник, телевизор, стиральная машина — более-менее понятные статьи расходов, то во сколько обойдется праздничное настроение — светящиеся декорации и гирлянды? И на что еще следует обратить внимание, чтобы не бояться счета за электричество?

Рута Лиепниеце, руководитель проектов Центра энергоэффективности Elektrum, поясняет, что из всех приборов в стандартном домохозяйстве больше всего электроэнергии потребляет электроплита — если ее используют каждый день: "Если в доме нет электроплиты, больше всего может потреблять холодильник и морозильник — особенно если он уже не новый".

Если горячая вода подогревается электричеством, то больше всего потребления приходится на бойлер или проточный водонагреватель, замечает Лиепниеце. Электрическое отопление — тоже очень значительная статья расходов. "Еще много потребляет электрический полотенцесушитель — больше, чем холодильник; телевизор с большим экраном, если вы смотрите его каждый день по нескольку часов", — говорит специалист.

Может показаться, что больше всего мы платим за приборы, которые работают постоянно — например, холодильник — в отличие от стиральной машины. Но это не совсем так.