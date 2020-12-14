Преображение шишек: 13 идей для новогодних украшений (ФОТО)
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Вокруг нас много шишек, так почему бы грядущие зимние праздники не разнообразить украшениями из этого практически бесплатного материала? Вот несколько идей, которые, надеемся, вдохновят вас на подвиги, а их реализация позволит так украсить дом, что мимо него не проедет ни один Дед Мороз или Санта Клаус!

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Шишки — идеальная основа для елочных игрушек. Покрасьте шишку белым, нарисуйте точки, добавьте клубочки и другие мелочи и получите, в результате, какое-нибудь "шишечное" животное или птицу.

Покрашенными или даже просто тронутыми кистью шишками можно украсить и цветочные горшки, создав праздничное настроение.


Белый цвет всегда беспроигрышен при создании шишек-украшений. Такие "белишки" можно ставить на каминную полку или на буфет, использовать при создании декоративных венков и просто "разбрасывать" по дому.


Белые шишки с красными шапочками внезапно превращаются в гномов! Таких гномиков можно подвесить на елку или просто украсить ими жилище.


Нет шапочек, но есть ленточки? Нет белой, но есть "металлическая" краска? Тогда — вперед. Такие шишки, кстати, рождают ощущение, что они гораздо тяжелее и солиднее, чем на самом деле.


Из шишек можно целиком делать целые венки на дверь. Главное — прочная основа, к которой потом можно прикрепить пару десятков шишек.


A photo posted by Ivan Balin (@ivavestan) on Dec 6, 2016 at 4:13am PST

Просто, строго, и со вкусом. Все соседи обзавидуются!


Шишки хорошо сочетаются с другой праздничной атрибутикой, например, свечами.


Если есть ваза и елочные игрушки строгих цветов, можно сделать вот такие впечатляющие "букеты".


A photo posted by Paprynka Chi (@paprynkachi) on Nov 30, 2016 at 6:21am PST


Даже самые банальные стеклянные банки могут стать вместилищем сакральных шишек, если подойти к их украшению с умом и провести внутрь немного света (старая елочная гирлянда сойдет).


A photo posted by Katie (@simplyscandikatie) on Nov 29, 2016 at 11:56am PST


А вот так стол может украсить практически любой, особенно если купит немного художественного снега и щедро присыпет шишечки.


Из шишек можно делать даже целые новогодние елки! Правда, внешний вид, конечно, на любителя.

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