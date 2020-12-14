Преображение шишек: 13 идей для новогодних украшений (ФОТО)

Вокруг нас много шишек, так почему бы грядущие зимние праздники не разнообразить украшениями из этого практически бесплатного материала? Вот несколько идей, которые, надеемся, вдохновят вас на подвиги, а их реализация позволит так украсить дом, что мимо него не проедет ни один Дед Мороз или Санта Клаус!

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Шишки — идеальная основа для елочных игрушек. Покрасьте шишку белым, нарисуйте точки, добавьте клубочки и другие мелочи и получите, в результате, какое-нибудь "шишечное" животное или птицу.

Покрашенными или даже просто тронутыми кистью шишками можно украсить и цветочные горшки, создав праздничное настроение.



Белый цвет всегда беспроигрышен при создании шишек-украшений. Такие "белишки" можно ставить на каминную полку или на буфет, использовать при создании декоративных венков и просто "разбрасывать" по дому.



Белые шишки с красными шапочками внезапно превращаются в гномов! Таких гномиков можно подвесить на елку или просто украсить ими жилище.



Нет шапочек, но есть ленточки? Нет белой, но есть "металлическая" краска? Тогда — вперед. Такие шишки, кстати, рождают ощущение, что они гораздо тяжелее и солиднее, чем на самом деле.



Из шишек можно целиком делать целые венки на дверь. Главное — прочная основа, к которой потом можно прикрепить пару десятков шишек.

Просто, строго, и со вкусом. Все соседи обзавидуются!



Шишки хорошо сочетаются с другой праздничной атрибутикой, например, свечами.



Если есть ваза и елочные игрушки строгих цветов, можно сделать вот такие впечатляющие "букеты".



Даже самые банальные стеклянные банки могут стать вместилищем сакральных шишек, если подойти к их украшению с умом и провести внутрь немного света (старая елочная гирлянда сойдет).



А вот так стол может украсить практически любой, особенно если купит немного художественного снега и щедро присыпет шишечки.



Из шишек можно делать даже целые новогодние елки! Правда, внешний вид, конечно, на любителя.