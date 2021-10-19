Строительство дома требует больших вложений, и одна из ключевых статей расходов — инженерные коммуникации. Чтобы обустроить или что-то изменить в этой системе, необходим проект. Мы рассказываем о том, в какую сумму он может обойтись и какие для него понадобятся документы.

Инженерные сети (или коммуникации) — это электричество, газоснабжение, канализация, водоснабжение, отопление и так далее. Проще говоря — это технические системы жилища.

Инженерные сети бывают внешними и внутренними. Их расположение на территории планируется в соответствии с требованиями Закона о строительстве. Строительный норматив Латвии определяет требования к расположению инженерных сетей, то есть минимальное расстояние и т. д. Чтобы их обустроить, разрабатываются проекты инженерно-технических коммуникаций, которыми занимаются специалисты в соответствующей сфере. Где искать специалистов? В Строительной информационной системе (BIS) можно найти реестр специалистов в сфере строительства.

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