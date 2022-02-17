Утепление дома — недешевая процедура, требующая серьезной подготовки и ресурсов. В последние годы вопрос повышения энергоэффективности поднимается как на глобальном, так и на местном уровне — государство и некоторые самоуправления уже более 10 лет предлагают поддержку для повышения энергоэффективности многоквартирных домов, а с прошлого года такая поддержка доступна и для частных.

В прошлом году программа поддержки обновления и повышения энергоэффективности частных домов, разработанная Министерством экономики, вызвала большой интерес у жителей, и вскоре после запуска под нее было зарезервировано все имеющееся финансирование. В настоящее время новая программа поддержки находится в стадии разработки и, как ожидается, будет утверждена весной. Это означает, что отбор может состояться в начале лета. Представители Министерства экономики подчеркивают, что хотя в прошлом году отклик был очень высоким, 30% от общего числа заявок были отозваны в течение нескольких месяцев, поэтому жителей призывают серьезно оценить свои обязательства перед подачей заявки. По их заверениям, финансирование на утепление частных домов будет доступно и в последующие годы.

Процедура подачи заявок