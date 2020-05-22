Пандемия раскачала рынок недвижимости – в сложившихся условиях многие стали меньше зарабатывать или вовсе лишились работы, вместе с чем попали в незавидную ситуацию: нужно продолжать оплачивать аренду жилья и коммунальные услуги, а денег для этого нет. За расторжением договора следует поиск новой квартиры, которая обошлась бы дешевле предыдущей. Поэтому в сложной ситуации оказались и хозяева квартир – им нужно решить, как поступить: пойти жильцам навстречу и снизить арендную плату или стоять на своем.

Портал DELFI знает о случаях, когда владельцы квартир во время чрезвычайной ситуации предлагали жильцам отложить оплату аренды, однако некоторые делают еще более широкий шаг навстречу арендаторам. К примеру, владелец квартиры, которую арендует Иева, связался с жильцами – он отправил им электронное письмо еще 3 апреля: "Учитывая объявленную в стране чрезвычайную ситуацию и ее последствия, которые коснулись всех нас, хочу сообщить, что до окончания ЧС ваша арендная плата будет снижена на 20%", – написал владелец. "Конечно, я обрадовалась и очень оценила такую поддержку!" – говорит Иева.

DELFI поговорил с представителями агентств недвижимости о том, как во время чрезвычайной ситуации изменился рынок аренды жилья – о новых ценах и тенденциях, а также о том, как они советуют поступать владельцам квартир, которые не хотят потерять арендаторов.

Пандемия раскачала рынок аренды жилья

Представитель City Real Estate Янис Чеглис признает, что пандемия серьезно повлияла на рынок аренды жилья – не только на платежеспособность его игроков, но и на стоимость самой недвижимости. "В течение последнего года в Латвии наблюдался растущий спрос в сегменте аренды квартир, что повлияло на рост цен. Учитывая последствия экономического кризиса, связанного с распространением Covid-19, повлиявшего на платежеспособность части участников рынка аренды, наблюдается тенденция реструктуризации цен. В сегменте, который образует жилой фонд спальных районов, на серийные дома, отремонтированные десять и более лет назад, цены в процентном соотношении снизились заметнее, а в случае квартир в новостройках с качественным, недавно сделанным ремонтом, цены снизились меньше", – подчеркивает Чеглис.

"В общей сложности активность на рынке аренды стабилизировалась, потому что внезапно заполонившие рынок квартиры реализованы, и снижение цен на аренду жилья примерно на 10-15% установилось в качестве стабильной тенденции", – заявил представитель Real Estate.

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