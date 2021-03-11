Усадьбы занимают особое место в культурно-историческом наследии Латвии, но многие из них пришли в упадок и теперь больше напоминают развалины. В наши дни тоже можно стать помещиком — купить усадьбу, чтобы попытаться ее восстановить и открыть в ее стенах гостиницу или помещения для торжеств, но окупится ли эта идея? DELFI обсудил этот вопрос с исследователем памятников культуры и фотографом Витолдсом Машновскисом, который в декабре прошлого года издал третий том энциклопедии "Поместья Латвии", личным опытом с нами поделилась и новая хозяйка усадьбы Кабиле Агате Эниня.

Хорошо сохранилась лишь малая часть поместий



"В последнем телевизионном интервью у меня спросили, сколько поместий можно было бы показать. Я сказал — поместий, которых я мог бы и хотел бы показать, около четырех-пяти процентов. В студии повисла гробовая тишина. Это был полный шок — всего-то? Да, всего-то", — говорит Машновскис, добавляя, что в рамках своего исследования объездил 2000 исторических зданий, в том числе полумызы и мызы священников, однако в конечном результате было решено придерживаться следующего количества — в Латвии сохранилось 1200 усадебных комплексов.

Председатель правления Латвийской ассоциации дворцов и усадеб Янис Лазданс в большей мере тоже опирается на результаты исследования Машновскиса, но добавляет, что в ассоциации состоят 102 поместья, все – в хорошем состоянии, и ему известны многие другие в таком же состоянии, не являющиеся членами ассоциации. "Я думаю, около 200 поместий находятся в хорошем состоянии. Многие похожи на развалины или близки к тому. Но даже в таком случае их возможно реконструировать или отстроить заново. Известны хорошие примеры в Германии, где такое было сделано", — говорит Лазданс.