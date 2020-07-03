Сайт по продаже недвижимости Gutsdorf.de, специализирующийся на исторических поместьях и господских домах, предлагает состоятельным немцам приобрести латвийские усадьбы. Ассортимент включает семь усадеб, расположенных в разных уголках Латвии — их стоимость колеблется от 85 тысяч до трех миллионов евро.

"В Латвии нет покупателей на эти усадьбы. У местных нет и понимания, как их реставрировать и что с ними делать. И мы придумали — почему бы не предложить наши усадьбы тем же самым немцам и другим иностранцам, у которых больше денег и понимания? Таким образом мы надеемся сохранить латвийские поместья, которые приходят в упадок", — рассказал порталу DELFI руководитель Латвийской ассоциации дворцов и усадеб Янис Лазданс. Он договорился с немцем Манфредом Ахтенхагеном, работающим в сфере недвижимости, связанной с помещичьими усадьбами, о том, чтобы разместить на его сайте информацию о продающихся поместьях.

Немцы не проявляют большого интереса к латвийским усадьбам. "Цена на латвийские усадьбы, к сожалению, завышена. Многие из нынешних хозяев необъективно оценивают свое имущество. Установленная цена гораздо выше реальной стоимости этой усадьбы. К тому же, в них необходимо вкладывать немаленькие деньги. Однако небольшой интерес есть, время от времени люди появляются. Несколько немцев уже купили усадьбы в Латвии", — подчеркивает Лазданс, приводя в качестве примера поместье Пурес, которое приобрел некий немец. Покупателям обычно удается сбавить 40-50 тысяч евро от заявленной в объявлении цены.

На данный момент в Латвии продают около 12 поместий — как частные лица, так и самоуправления. "В любом случае, усадьба в качестве бизнес-проекта — непростое мероприятие. Нужно понять, что она сможет приносить прибыль, чтобы, по меньшей мере, покрыть расходы на содержание. Необходимо найти то, ради чего люди будут приезжать в эту усадьбу — и оставлять там деньги. Нужно понимать — если хочешь восстановить поместье, понадобится как минимум от 800 до 1000 евро на квадратный метр. Если речь идет о стандартном поместье в 1000 кв. м, то это миллион. Но сразу эти деньги не нужны, это путь, который займет десять лет и больше. Иногда усадьбу приходится продолжать реставрировать наследникам. Это не привычный латвийский бизнес, когда ты вкладываешь миллион, а через пять лет получаешь его обратно", — добавляет Лазданс.

Усадьба Рудбаржи

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Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба

Array ( [id] => 52229907 [title] => Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба [is_paid] => 1 [channel_id] => 44 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Общий стаж независимости Латвии — около 50 лет, а у бывшей бывшей колонии Курляндского герцогства, Тринидада и Тобаго — ближе к 60. Численность населения — вполне сопоставимая, а по уровню ВВП на душу населения острова на протяжении многих лет опережали Латвию. Портал DELFI изучает, как далеко разошлись пути бывшей колонии и бывшей метрополии. [url] => https://rus.delfi.lv/turgid/turnews/ostrov-kotoryj-my-poteryali-chem-zhivet-byvshaya-koloniya-gercoga-ekaba.d?id=52229907 [publish_date] => 2020-07-01 05:40:00 [picture_alt] => Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/ipUbcLDDjLA/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/ObfyMUGeuYM/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/XgE7wIBmcdI/trinindad-tobago-carnival-52229925.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/BF794fFvmlo/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/4YTybURwNJU/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/GhiXD50JdBA/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/AFVqJI6tneg/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/cMvzFFzYIzc/trinindad-tobago-carnival-52229915.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/kplCaIwVx0k/trinindad-tobago-carnival-52229927.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/N7PodwZjXA4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/88rjOQuzvhs/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/GVMaZpBLadw/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/kAo3hCDiEco/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/CJvTykDpIwQ/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/d59GXmiesDI/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/IOxvzDX2R-E/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/UdfSHDuZo1Q/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/cHxxFS_ycY4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/LTe26kvNJ9s/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/PpmRu_W4350/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/CDa0O89G6kI/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/wvtvKyn7i-4/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/fOq4qWDEMt0/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/nQQ6V2K1gAc/trinindad-tobago-carnival-52229923.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/P3-zKLd9hWY/trinindad-tobago-carnival-52229921.jpg ) [icons] =>
[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) ) PLUS Остров, который мы потеряли. Чем живет бывшая колония герцога Екаба 
Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран

Array ( [id] => 52262309 [title] => Опасные связи. Что можно и чего нельзя делать на самоизоляции людям, прибывшим из "рисковых" стран [is_paid] => 1 [channel_id] => 2 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Как добраться из аэропорта домой, если ты вернулся из страны с повышенным риском заражения? Могут ли жильцы квартиры, куда въехал человек на изоляции, продолжать привычный образ жизни — ходить на работу, обращаться к врачу, принимать гостей? Можно ли гулять и как? А что, если сдать анализ и получить негативный ответ — можно тогда не изолироваться? Портал Delfi попросил представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ответить на самые популярные практические вопросы о самоизоляции. [url] => https://rus.delfi.lv/delfi-plus/razbor/opasnye-svyazi-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-na-samoizolyacii-lyudyam-pribyvshim-iz-riskovyh-stran.d?id=52262309 [publish_date] => 2020-06-30 07:10:35 [picture_alt] => Kadrs no video [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/Pic4r1kNxrk/pasizolacija-52014317.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/wqh5U88uGQs/pasizolacija-52014317.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/cdUWFOmvI9Q/pasizolacija-52014317.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/WdZ9cLSC07s/pasizolacija-52014315.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/WgnUcHFWImE/pasizolacija-52014315.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/vLfMz9vwPHU/pasizolacija-52014309.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/Xz0NumcIYS8/pasizolacija-52014309.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/YVSPzSQiNJo/pasizolacija-52014307.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/YhwsJWqwgUQ/pasizolacija-52014319.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/nbjJrE_lsqM/pasizolacija-52014315.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/GWqmi_pmJwc/pasizolacija-52014315.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/rr-Jm0pzt4c/pasizolacija-52014315.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/1tLu_ivqUO0/pasizolacija-52014315.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/7JV5A7uDR3A/pasizolacija-52014315.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/UGIFf9_ngl0/pasizolacija-52014315.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/fWZ65QhOhSk/pasizolacija-52014315.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/VmTw5DDmAmU/pasizolacija-52014315.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/wzQJgtrcNMc/pasizolacija-52014315.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/NCahPssleh8/pasizolacija-52014315.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/4p6dVpo8mhM/pasizolacija-52014315.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/FQvcB5ACPMo/pasizolacija-52014315.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/TscxeRuc_gA/pasizolacija-52014315.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/sCZ2t9RZzOU/pasizolacija-52014315.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/_XuoeEk16G4/pasizolacija-52014315.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/ctTgWIORPkE/pasizolacija-52014309.jpg ) [icons] =>
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Исправленному верить. Зачем Россия вносит поправки к Конституции и что с ними не так

Array ( [id] => 52258899 [title] => Исправленному верить. Зачем Россия вносит поправки к Конституции и что с ними не так [is_paid] => 1 [channel_id] => 2 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => 1 июля 2020 года в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. Гражданам предлагается проголосовать "пакетом" за все 206 поправок в 22 статьи Конституции. В итоге изменениям подвергнется треть Основного закона России, а устройство власти в стране радикально изменится. DELFI рассказывает о том, что изменится после принятия поправок, и почему у них так много противников. [url] => https://rus.delfi.lv/delfi-plus/istorija-dnja/ispravlennomu-verit-zachem-rossiya-vnosit-popravki-k-konstitucii-i-chto-s-nimi-ne-tak.d?id=52258899 [publish_date] => 2020-06-30 10:25:23 [picture_alt] => Исправленному верить. Зачем Россия вносит поправки к Конституции и что с ними не так [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/qRoMd-IwNI0/russia-voting-constitution-52258917.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/GthKjlbOm1g/russia-voting-constitution-52258917.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/MkzdcSyZ-x0/russia-voting-constitution-52258917.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/vBotob1nzn4/russia-voting-constitution-52258915.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/q49RpVm8pnQ/russia-voting-constitution-52258915.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/CUhM4KvAZec/russia-voting-constitution-52258913.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/s002_EDZjZk/russia-voting-constitution-52258913.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/Ez12ebPYvMw/russia-voting-constitution-52258907.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/RSRZ8Dvg9M0/russia-voting-constitution-52258907.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/qm068mqVa4g/russia-voting-constitution-52258915.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/lcKH1ygUPuI/russia-voting-constitution-52258915.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/6sjYzAcCudQ/russia-voting-constitution-52258915.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/o_ELwTzxrqQ/russia-voting-constitution-52258915.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/DgN9nquWsO8/russia-voting-constitution-52258915.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/c_QBEBaf11g/russia-voting-constitution-52258915.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/LFRTO0kjBzc/russia-voting-constitution-52258915.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/_DYrTzrSxts/russia-voting-constitution-52258915.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/eFLvOdqyGz8/russia-voting-constitution-52258915.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/OMlZe7Oww-o/russia-voting-constitution-52258915.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/FpXjc7E_FRk/russia-voting-constitution-52258915.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/Z0waK44tdUU/russia-voting-constitution-52258915.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/W4zAFfrSFEc/russia-voting-constitution-52258915.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/lE4VzNHUJ0k/russia-voting-constitution-52258915.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/7MhCn4xNg0w/russia-voting-constitution-52258915.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/qFPESEYzxqY/russia-voting-constitution-52258913.jpg ) [icons] =>
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