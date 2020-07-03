Сайт по продаже недвижимости Gutsdorf.de, специализирующийся на исторических поместьях и господских домах, предлагает состоятельным немцам приобрести латвийские усадьбы. Ассортимент включает семь усадеб, расположенных в разных уголках Латвии — их стоимость колеблется от 85 тысяч до трех миллионов евро.

"В Латвии нет покупателей на эти усадьбы. У местных нет и понимания, как их реставрировать и что с ними делать. И мы придумали — почему бы не предложить наши усадьбы тем же самым немцам и другим иностранцам, у которых больше денег и понимания? Таким образом мы надеемся сохранить латвийские поместья, которые приходят в упадок", — рассказал порталу DELFI руководитель Латвийской ассоциации дворцов и усадеб Янис Лазданс. Он договорился с немцем Манфредом Ахтенхагеном, работающим в сфере недвижимости, связанной с помещичьими усадьбами, о том, чтобы разместить на его сайте информацию о продающихся поместьях.

Немцы не проявляют большого интереса к латвийским усадьбам. "Цена на латвийские усадьбы, к сожалению, завышена. Многие из нынешних хозяев необъективно оценивают свое имущество. Установленная цена гораздо выше реальной стоимости этой усадьбы. К тому же, в них необходимо вкладывать немаленькие деньги. Однако небольшой интерес есть, время от времени люди появляются. Несколько немцев уже купили усадьбы в Латвии", — подчеркивает Лазданс, приводя в качестве примера поместье Пурес, которое приобрел некий немец. Покупателям обычно удается сбавить 40-50 тысяч евро от заявленной в объявлении цены.

На данный момент в Латвии продают около 12 поместий — как частные лица, так и самоуправления. "В любом случае, усадьба в качестве бизнес-проекта — непростое мероприятие. Нужно понять, что она сможет приносить прибыль, чтобы, по меньшей мере, покрыть расходы на содержание. Необходимо найти то, ради чего люди будут приезжать в эту усадьбу — и оставлять там деньги. Нужно понимать — если хочешь восстановить поместье, понадобится как минимум от 800 до 1000 евро на квадратный метр. Если речь идет о стандартном поместье в 1000 кв. м, то это миллион. Но сразу эти деньги не нужны, это путь, который займет десять лет и больше. Иногда усадьбу приходится продолжать реставрировать наследникам. Это не привычный латвийский бизнес, когда ты вкладываешь миллион, а через пять лет получаешь его обратно", — добавляет Лазданс.

Усадьба Рудбаржи