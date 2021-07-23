Домик для отдыха на берегу моря или семейное гнездышко там, где раньше было чистое поле — звучит заманчиво. Но как провести туда электричество? А если ближайшая розетка находится в трех километрах? По словам старшего руководителя центра подключения клиентов Sadales tīkls Юргиса Вининьша, электричество можно провести в любой уголок Латвии, единственный вопрос — сколько это будет стоить и сколько займет времени.

С чего начать?

Первый шаг — подать заявку в Sadales tīkls. Это можно сделать на портале самообслуживания e-st.lv или обратиться к своему поставщику электроэнергии. В заявке следует указать кадастровый номер имущества и необходимую мощность. Для того, чтобы это сделать, необязательно быть владельцем имущества: "Если вы решили приобрести земельный участок и построить там дом, советую перед сделкой заполнить эту заявку. Так вы сразу узнаете, сколько вам придется потратить на подключение электричества", — говорит Юргис.

Сколько нужно мощности?

На странице Sadales tīkls можно найти калькулятор нагрузки, и у некоторых поставщиков электроэнергии тоже такие есть. По словам Юргиса, они довольно точные: "Подумайте, что будете делать в своем жилье — хотите ли вы использовать холодильник и смотреть телевизор, или будете также заряжать электрокар и установите в гараже циркулярную пилу.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда