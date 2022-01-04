Для того, чтобы хорошо себя чувствовать в многоквартирном доме, должно повезти с соседями или звукоизоляцией. Особенно важным это стало во время пандемии, когда многие работают из дома и хотят тишины — не только ночью, но и днем. Как защитить себя от шума в своей же квартире?

Восприятие шума индивидуально

По словам эксперта Яниса Талбергса, работающего в сфере строительной акустики уже 20 лет, звукоизоляция в многоквартирных домах — очень субъективный аспект. Законом установлены минимальные требования к звукоизоляции и, как замечает специалист, половина людей ими довольны, а другая половина — нет. Один из главных факторов — индивидуальная чувствительность к звукам: "За эти 20 лет чувствительность людей к звукам значительно повысилась. А в пандемию люди стали обращать на них еще больше внимания, потому что раньше было так — работа, дом, поспал, и снова на работу — ничего не слышу". Строительный норматив Латвии LBN 016-15 "Строительная акустика" определяет, что между жилыми помещениями в квартире, между жилыми помещениями и помещениями общего пользования значение изоляции воздушного шума должно составлять минимум 55 дБ, а ударного шума — 52 дБ.