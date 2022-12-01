Старые украшения, новый взгляд. Как красиво и экономно украсить дом к Рождеству

Приближаются Рождество и Новый год, а это значит, что пора потихоньку украшать дом, чтобы создать праздничное настроение! Несмотря на то, что полки магазинов блестят новыми красивыми украшениями, а старые игрушки кажутся бесконечно скучными, есть немало способов сделать их снова интересными. Кроме того, часть украшений можно создать своими руками, используя легкодоступные материалы.

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Главное – воображение

Адвент – это четырехнедельный период перед Рождеством. Название происходит от латинского слова adventus — приближение. Этот период обычно ассоциируется с покоем, тишиной и приближением самого светлого праздника в году. Дата первого адвента меняется каждый год, потому что он начинается за четыре воскресенья до Рождества. Хотя основное праздничное убранство дома с украшением комнат, установкой елки и сервировкой праздничного стола обычно проводят в канун Рождества, время адвента также может стать чудесным и необыкновенно красивым, если выбирать пронизанные светом, долговечные декоры.

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Даже одни и те же привычные украшения можно разместить в разных комнатах и ​​расположить по-разному – это придаст им новый вид и не покажется скучным. Почему бы не подойти к декорированию комнат творчески, например, расставить книги, гирлянды или любые другие предметы в форме елки, обмотать гирляндами разноцветных огоньков складную лестницу или сделать из ненужных бумаг украшения, которые можно повесить на проволоку или нитку. С другой стороны, разные вещи белого цвета – предметы интерьера, посуда, подушки, одеяла, напоминающие легкие снежинки, – помогут создать ощущение, что в дом пришла зима, однако в нем тепло и приятно.

Свечи – для солнечного света темным вечером

Адвент – это время свечей, когда вы превращаете свой дом в сказочное королевство, наполненное мягким светом. Для этой цели пригодятся не только традиционные подсвечники, но и более роскошные и особенные декоративные решения. Свечи будут прекрасно смотреться на металлическом подносе или большой тарелке, но желательно поставить их на подставки, чтобы они не растекались по поверхности при таянии.

Оригинальным решением также станут металлические или деревянные фонари разных размеров, куда помещают одну или несколько свечей. Белые свечи в хрустальных подсвечниках озарят дом, как лучи солнца, а в посуде из цветного стекла напомнят о ярких цветах посреди лета.

Вы получите необычный эффект, выбрав вместо подноса зеркало, которое создаст красивую игру света и сделает комнату светлее. Кстати, на зеркалах и в стеклянной емкости прекрасно смотрятся гирлянды светодиодов.

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Тарелки и подносы, на которых во время адвента расставляют свечи, затем можно использовать ежедневно в хозяйстве, а на следующий праздник снова поставить их на почетное место, создав праздничную атмосферу в доме.

С другой стороны, из остатков свечей, особенно восковых, можно вручную отлить новые свечи. Почему бы не украсить их цветными камешками, кристаллами, ракушками, сухими цветами и загадать желания, которые должны исполниться, пока горит свеча. Это может стать прекрасным адвентским событием с участием всей семьи.

При этом важно помнить о безопасности и не оставлять горящие свечи без присмотра, а также оценить, насколько безопасно их зажигать, если дома есть маленькие дети или домашние животные.

Гирлянды лампочек – как звездочки на зимнем небе

Гирлянды светодиодных элементов – прекрасное украшение, которое можно использовать из года в год. Они наиболее экономичны в использовании, хотя в момент покупки могут стоить немного дороже, чем гирлянды лампочек накаливания.

Светодиодная гирлянда излучает больше света на потребляемый ватт и служит как минимум в три раза дольше, чем другие светильники – срок ее службы составляет в среднем 10 000–30 000 часов. Светодиодные гирлянды доступны с диодами разных размеров, более яркого или более теплого света, а также с проводами разного цвета и толщины.

Чтобы определить, для чего предназначены гирлянды лампочек, следует обратить внимание на упаковку. В большинстве случаев производитель указывает виды применения лампочек – для внутреннего или наружного.

Маркировка IP:

IP20 Изделие следует использовать в сухих помещениях, не влагостойкое.

IP44 Изделие подходит для наружного применения, устойчиво к влаге и атмосферным воздействиям, но не предназначено для погружения в воду.

IP67 Изделие подходит для наружного применения, влаго- и водостойкое.

Если вы хотите, чтобы ваши гирлянды прослужили как можно дольше, важно следовать инструкциям производителя. Например, гирлянды, предназначенные для использования в помещении, не следует размещать на открытом воздухе. Следует учесть, что светодиодные гирлянды на батарейках обычно предназначены для использования только внутри помещений.

Венок адвента – не только из хвои и шишек



Главным символом адвента является адвентский венок с четырьмя свечами, которые символизируют четыре воскресенья, предшествующих Рождеству. Каждое воскресенье на венке зажигают одну новую свечу. Традиция венков адвента зародилась в XIX веке в Германии, однако в наши дни стала популярной во всем мире. Первоначально такие венки делали из еловых веток, позже также из веток других хвойных и вечнозеленых декоративных растений. Но если не хочется подметать опавшую хвою, можно купить искусственный адвентский венок, который прослужит долгие годы, или сделать основу адвентского венка и каждый год украшать ее новыми декоративными элементами – елочными шариками, сухоцветами, фруктами и шишками, различными блестками и светодиодными гирляндами.

Подходящий выбор для праздничного сезона – праздничный венок, прикрепленный к входной двери дома, или красивые подсвечники, размещенные на комоде в прихожей.

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Эксперты Kesko Senukai Latvia рекомендуют попробовать очень простой способ изготовления адвентского венка: купить обычный венок из искусственной хвои без декоративных элементов или свить основу венка из голых гибких веток и вплести в них гирлянду из светодиодов, а также несколько ярко-красных искусственных ягод или сверкающих цветов.

Адвент-календарь для детской радости

Еще одним важным символом адвента является адвент-календарь. Сейчас он выглядит как яркий ежедневник с маленькими дверцами, за которыми ребенок находит небольшие подарочки – сладости и разные безделушки. Истоки этой традиции восходят к XIX веку в Германии, когда люди отмечали мелом каждый декабрьский день, остающийся до Рождества.

Адвент-календарь помогает самым маленьким дожидаться праздников, получая каждый день приятный сюрприз. Но он также порадует взрослых и принесет праздничное настроение в каждый дом. Адвент-календарь можно сделать своими руками – из дерева, из ткани, из картонных коробок; главное дать волю полету фантазии. К тому же в следующем году вы снова сможете его использовать. Но также можете купить готовый адвент-календарь и заполнить его на следующий год подарками или праздничными угощениями по своему выбору.