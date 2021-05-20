В Латвии недостаточно солнца, поэтому нет смысла устанавливать солнечные панели — это всего лишь миф. К тому же их в нашей стране устанавливают не только предприятия, но и владельцы частных домов. DELFI поговорил со специалистами и выяснил все об эффективности, установке и эксплуатации солнечных панелей.

Наши консультанты:

Дагния Блумберга, профессор, директор Института защиты окружающей среды и теплосистем РТУ;

Анрийс Тукулис, руководитель проектов центра энергоэффективности Elektrum;

Албертс Аппенс, председатель правления Solar PV Latvia, а также Рихардс Аппенс;

Гатис Лазда, руководитель энергетических проектов Enefit.

Солнечные панели и солнечные коллекторы — разные вещи! Используя солнечную энергию, с помощью солнечного коллектора в доме можно подогреть воду. Проще говоря, это устройство, с помощью которого солнечную энергию превращают в тепловую. А солнечные панели предназначены для производства электроэнергии.

Предприятия, которые предлагают установить солнечные панели на частные дома: Solar PV Latvia, Elektrum, Enefit, AJ Power, Plus Energy Group, Sunpower, Solenergo, Saulespaneli.lv, Tesla, Sinergo, Ecostars, Ignitis, Saulessistemas.lv" и другие.

Выгодно ли это в Латвии?