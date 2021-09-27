В Талси на озере Буллиши появился новый интересный объект — это плавучая баня "Огле". Автором идеи и создателем необычной бани является Калвис Калниньш, который и сам любит попариться. Калниньш, будущий инженер лесного хозяйства, построил этот дом своими руками. Конечно, баня посреди озера — объект и так весьма необычный, но это результат не менее необычной ​истории.

Баня "Огле" — это экологически чистая постройка, в строительстве которой почти все перекликается с девизом Калвиса: "В нашей природе быть рядом с природой". Большинство досок — из сломанных ветром деревьев, а гвозди и шурупы — бывшие в употреблении. В строительстве также использовали сапропель (органический ил), который работает как естественный клей и теплоизоляционный материал.

Строительство идеальной бани всегда было мечтой Калвиса. Для него проблемой всегда было то, что в большинстве бань лавки предусмотрены только для того, чтобы на них сидеть, а стоит лечь и ширины поверхности не хватает — одно плечо буквально падает вниз. Вместе с партнершей по проекту Яной Хербст они придумали построить собственную баню и изначально планировали ее на берегу озера. Однако в процессе работы, обдумывая варианты, они решили, что баню стоит спустить на воду.

При строительстве стен сауны использовался уже упомянутый сапропель. "Исследовательница Вайра Обука, с которой я познакомился несколько лет назад и с которой мы начали изучать состав и возможности применения сапропеля, уже использовала и параллельно изучала этот материал. Удивительно, но сапропель работает как натуральный клей, он может склеивать что угодно, это хорошее связующее вещество", — говорит Калвис. Идея заключалась в том, чтобы использовать в строительстве стен три компонента — сапропель, конопляную костру и известь. "В какой-то момент у меня в голове что-то щелкнуло. Раз уж мы используем сапропель из озера, то почему бы не спустить баню на воду?".