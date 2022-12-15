Украсить елку и окно или выкинуть в мусор? Как рождественские гирлянды влияют на счет за электричество
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Электрические гирлянды вокруг деревьев во дворе и новогодняя елка в комнате, звезды, сияющие в темноте всевозможными цветами – Рождество и Новый год – это время, когда хочется осветить каждый уголок в доме. Но ничего не бывает бесплатно, и светящиеся гирлянды также влияют на счета за электроэнергию.

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Как пояснила порталу "Дом&Сад" руководитель проектов Elektrum Рута Лиепниеце, потребление электроэнергии рождественскими гирляндами зависит от типа лампочек, используемых в гирлянде, и продолжительности работы гирлянды.

Лиепниеце подчеркивает, что в магазинах по-прежнему можно купить гирлянды с лампочками накаливания, потребление электроэнергии которых в несколько раз выше, чем у завоевавших популярность гирлянд со светодиодными лампочками. Специалист рекомендует обязательно проверять этот момент прямо в магазине, чтобы вам не пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом в следующем счете за электричество.

Цепочка из 100 одноцветных светодиодных лампочек:
  • 1 час – 0,0026 кВт/ч;
  • 30 дней, 8 часов в день – 0,62 кВт/ч;
  • 30 дней, 24 часа в сутки – 1,87 кВт/ч.

Цепочка из 100 обычных лампочек накаливания:
  • 30 дней, 8 часов в день – 15,6 кВт/ч;
  • 30 дней, 24 часа в сутки – 46,8 кВт/ч.

Цепочка из 100 одноцветных светодиодных лампочек возле частного дома:
  • для покрытия 62 метров светодиодными гирляндами типа "дождик" требуется восемь гирлянд по 280 ламп в каждой; 30 дней – около 35 кВт/ч.
 Сколько электричества потребляют гирлянды?

Тип лампочек в гирлянде можно определить по нити накала, которую можно увидеть, внимательно присмотревшись к лампочке. Кроме того, после включения гирлянды лампы накаливания выделяют тепло — вы должны чувствовать это при прикосновении к лампочкам. В случае со светодиодными лампами существенного тепла не выделяется. По словам Лиепниеце, именно это выделение тепла приводит к большим потерям электроэнергии. "У меня дома до сих пор хранится гирлянда из 100 лампочек. Пару лет назад я решила стряхнуть с нее пыль и замерить потребление электроэнергии. В итоге оказалось, что она потребляет в 25 раз больше электроэнергии, чем гирлянда из 100 светодиодных лампочек. Ну что сказать… я больше не использую эту гирлянду и держу ее только для экспериментов".

Эффективный способ снизить потребление электроэнергии с помощью светодиодных лампочек — выключать их, когда вы находитесь за пределами дома, и ночью, когда ложитесь спать. Чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет праздничное освещение, нужно знать его мощность и время работы, поясняют специалисты Elektrum. Мощность (в ваттах, W) указана на упаковке гирлянды или блока питания, который вы подключаете к розетке. Потребление электроэнергии гирляндой (кВт/ч) можно рассчитать, умножив мощность (в ваттах, W) на время (часы) и разделив на 1000. Например, 10-метровая гирлянда светодиодных ламп мощностью 9,6 W имеет ежедневное потребление 0,23 кВт/ч.

Тип светодиодных ламп влияет на потребление электричества - чем крупнее лампочки, тем больше они потребляют электроэнергии. Внимание!

Для украшения полутораметровой елки подойдет гирлянда длиной 10 метров со 100 светодиодными лампочками. Мощность такой гирлянды составляет всего 3,6 Вт (W), то есть в час она будет потреблять 3,6 Вт/ч (Wh) или 0,0036 кВт/ч электроэнергии. Если елка светится 24 часа в сутки, то светодиодная гирлянда будет потреблять 0,086 кВтч за 24 часа. Если вы любите наслаждаться праздничным ощущением надолго, оставляя гирлянду включенной на 30 дней, то светодиодная гирлянда на елке будет потреблять всего 2 592 кВт/ч электроэнергии в месяц, что эквивалентно четырем стиркам белья при температуре 40 градусов.

Перед покупкой гирлянды необходимо посмотреть на упаковку, чтобы определить, для каких целей она предназначена, напоминают специалисты Kesko Senukai.

Маркировка IP:

  • IP20 Изделие следует использовать в сухих помещениях, не влагостойкое.
  • IP44 Изделие подходит для наружного применения, устойчиво к влаге и атмосферным воздействиям, но не предназначено для погружения в воду.
  • IP67 Изделие подходит для наружного применения, влаго- и водостойкое.


Если вы хотите, чтобы ваши гирлянды прослужили как можно дольше, важно следовать инструкциям производителя. Например, гирлянды, предназначенные для использования в помещении, не следует размещать на открытом воздухе. Следует учесть, что светодиодные гирлянды на батарейках обычно предназначены для использования только внутри помещений.

Потребление необходимо умножить на цену электроэнергии за 1 кВт/ч.

Например, если электричество стоит 0,20 евро/кВтч и потребление электроэнергии вашей гирляндой составило 3,45 кВт/ч, то ваши расходы будут 0,69 евро. Расчет затрат на электроэнергию

Стоит также задуматься о том, как наши повседневные привычки влияют на счет за электричество, который мы получаем в конце каждого месяца. Большую часть из них мы рассматривали в этой статье – ""Праздничный" счет за электричество: как сэкономить?".

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