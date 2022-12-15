Украсить елку и окно или выкинуть в мусор? Как рождественские гирлянды влияют на счет за электричество

Электрические гирлянды вокруг деревьев во дворе и новогодняя елка в комнате, звезды, сияющие в темноте всевозможными цветами – Рождество и Новый год – это время, когда хочется осветить каждый уголок в доме. Но ничего не бывает бесплатно, и светящиеся гирлянды также влияют на счета за электроэнергию.

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Как пояснила порталу "Дом&Сад" руководитель проектов Elektrum Рута Лиепниеце, потребление электроэнергии рождественскими гирляндами зависит от типа лампочек, используемых в гирлянде, и продолжительности работы гирлянды.

Лиепниеце подчеркивает, что в магазинах по-прежнему можно купить гирлянды с лампочками накаливания, потребление электроэнергии которых в несколько раз выше, чем у завоевавших популярность гирлянд со светодиодными лампочками. Специалист рекомендует обязательно проверять этот момент прямо в магазине, чтобы вам не пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом в следующем счете за электричество.