Украсить елку и окно или выкинуть в мусор? Как рождественские гирлянды влияют на счет за электричество

Электрические гирлянды вокруг деревьев во дворе и новогодняя елка в комнате, звезды, сияющие в темноте всевозможными цветами – Рождество и Новый год – это время, когда хочется осветить каждый уголок в доме. Но ничего не бывает бесплатно, и светящиеся гирлянды также влияют на счета за электроэнергию.
Как пояснила порталу "Дом&Сад" руководитель проектов Elektrum Рута Лиепниеце, потребление электроэнергии рождественскими гирляндами зависит от типа лампочек, используемых в гирлянде, и продолжительности работы гирлянды.
Лиепниеце подчеркивает, что в магазинах по-прежнему можно купить гирлянды с лампочками накаливания, потребление электроэнергии которых в несколько раз выше, чем у завоевавших популярность гирлянд со светодиодными лампочками. Специалист рекомендует обязательно проверять этот момент прямо в магазине, чтобы вам не пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом в следующем счете за электричество.
- 1 час – 0,0026 кВт/ч;
- 30 дней, 8 часов в день – 0,62 кВт/ч;
- 30 дней, 24 часа в сутки – 1,87 кВт/ч.
Цепочка из 100 обычных лампочек накаливания:
- 30 дней, 8 часов в день – 15,6 кВт/ч;
- 30 дней, 24 часа в сутки – 46,8 кВт/ч.
Цепочка из 100 одноцветных светодиодных лампочек возле частного дома:
- для покрытия 62 метров светодиодными гирляндами типа "дождик" требуется восемь гирлянд по 280 ламп в каждой; 30 дней – около 35 кВт/ч.
Тип лампочек в гирлянде можно определить по нити накала, которую можно увидеть, внимательно присмотревшись к лампочке. Кроме того, после включения гирлянды лампы накаливания выделяют тепло — вы должны чувствовать это при прикосновении к лампочкам. В случае со светодиодными лампами существенного тепла не выделяется. По словам Лиепниеце, именно это выделение тепла приводит к большим потерям электроэнергии. "У меня дома до сих пор хранится гирлянда из 100 лампочек. Пару лет назад я решила стряхнуть с нее пыль и замерить потребление электроэнергии. В итоге оказалось, что она потребляет в 25 раз больше электроэнергии, чем гирлянда из 100 светодиодных лампочек. Ну что сказать… я больше не использую эту гирлянду и держу ее только для экспериментов".
Эффективный способ снизить потребление электроэнергии с помощью светодиодных лампочек — выключать их, когда вы находитесь за пределами дома, и ночью, когда ложитесь спать. Чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет праздничное освещение, нужно знать его мощность и время работы, поясняют специалисты Elektrum. Мощность (в ваттах, W) указана на упаковке гирлянды или блока питания, который вы подключаете к розетке. Потребление электроэнергии гирляндой (кВт/ч) можно рассчитать, умножив мощность (в ваттах, W) на время (часы) и разделив на 1000. Например, 10-метровая гирлянда светодиодных ламп мощностью 9,6 W имеет ежедневное потребление 0,23 кВт/ч.
Для украшения полутораметровой елки подойдет гирлянда длиной 10 метров со 100 светодиодными лампочками. Мощность такой гирлянды составляет всего 3,6 Вт (W), то есть в час она будет потреблять 3,6 Вт/ч (Wh) или 0,0036 кВт/ч электроэнергии. Если елка светится 24 часа в сутки, то светодиодная гирлянда будет потреблять 0,086 кВтч за 24 часа. Если вы любите наслаждаться праздничным ощущением надолго, оставляя гирлянду включенной на 30 дней, то светодиодная гирлянда на елке будет потреблять всего 2 592 кВт/ч электроэнергии в месяц, что эквивалентно четырем стиркам белья при температуре 40 градусов.
Перед покупкой гирлянды необходимо посмотреть на упаковку, чтобы определить, для каких целей она предназначена, напоминают специалисты Kesko Senukai.
Маркировка IP:
- IP20 Изделие следует использовать в сухих помещениях, не влагостойкое.
- IP44 Изделие подходит для наружного применения, устойчиво к влаге и атмосферным воздействиям, но не предназначено для погружения в воду.
- IP67 Изделие подходит для наружного применения, влаго- и водостойкое.
Если вы хотите, чтобы ваши гирлянды прослужили как можно дольше, важно следовать инструкциям производителя. Например, гирлянды, предназначенные для использования в помещении, не следует размещать на открытом воздухе. Следует учесть, что светодиодные гирлянды на батарейках обычно предназначены для использования только внутри помещений.
Например, если электричество стоит 0,20 евро/кВтч и потребление электроэнергии вашей гирляндой составило 3,45 кВт/ч, то ваши расходы будут 0,69 евро. Расчет затрат на электроэнергию
Стоит также задуматься о том, как наши повседневные привычки влияют на счет за электричество, который мы получаем в конце каждого месяца. Большую часть из них мы рассматривали в этой статье – ""Праздничный" счет за электричество: как сэкономить?".