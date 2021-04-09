Поправки к закону "О квартирной собственности", принятые несколько лет назад, создали сложности для девелоперов недвижимости и жильцов, а также ограничили возможности получения займа. Но теперь, возможно, ситуация изменится к лучшему.

Плохо и девелоперам, и покупателям

Как объясняет директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс, поправки, призванные исправить ситуацию, были разработаны и концептуально поддержаны 12-м Сеймом, однако их не успели рассмотреть, поэтому их перенял 13-й Сейм. Долгое время из-за возражений со стороны Министерства юстиции и Юридического бюро Сейма рассмотрение законопроекта откладывалось. В прошлом году этот вопрос актуализировал Совет иностранных инвесторов, и комиссия Сейма включила его в повестку дня. Министерству экономики и другим задействованным сторонам было поручено подготовить предложения, что и было сделано в конце прошлого года. Несколько недель назад уточненная версия была подана в комиссию Сейма, которая в целом поддержала эти поправки, однако у участников комиссии появились вопросы, которые потребовали уточнений. Также у Юридического бюро Сейма был ряд возражений против поправок.

Необходимость разработки поправок была обусловлена жалобами жителей на то, что в комплексе из жилых домов невозможно собрать большинство голосов для того, чтобы реновировать здание — если жильцы одного дома более активны и выступают за ремонт, а жильцы другого не хотят принимать такого решения, говорит председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс.