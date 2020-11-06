Недалеко от Арайши, в шести километрах от Цесиса, находится старинный бревенчатый дом "Виргабали". В 2016 году его купили Талис Шеленговс и Инесе Валта, чтобы восстановить и превратить в гостевой дом с современным оснащением и аутентичной атмосферой. Теперь каждый может здесь остановиться — правда, на данный момент ремонт завершен только в одной части дома.

Талис и Инесе родились и выросли в Видземе, и вот уже 13 лет живут в доме, принадлежавшим родителям Инесе — он находится по соседству с "Виргабали". В семье — трое детей: старшей дочери — 18 лет, младшей — три года, а сыну — 13 лет.

"Как и многие загородные дома, какое-то время он пустовал, — рассказывает Талис. — Прошлая владелица приезжала жить сюда летом, но зимой он не отапливался. В доме не было ни воды, ни канализации. Удивительно, но со временем он не пришел в упадок. Раньше, насколько известно, дом принадлежал богатому хозяину, во владении которого было несколько окрестных домов — в том числе и тот, где мы сейчас живем".

Талис говорит, что восстановление старого дома — своего рода хобби. К тому же, дополнительной мотивацией для покупки стало его местонахождение. По словам Инесе, они уже давно мечтали приобрести этот дом: "Моя мама была поваром. Когда она еще была жива, мы обсуждали, что здесь нужно открыть какой-нибудь маленький ресторанчик". А Талис подчеркивает, что ни до, ни после покупки семья не планировала жить в этом доме: "Мы не знали изнутри бизнеса в сфере гостеприимства, не заработали благодаря этому ни одного евро, поэтому думали о доме, который в случае чего могли бы сдать кому-нибудь в долгосрочную аренду".

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