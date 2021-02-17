"Не нужен стильный дом в центре. Часто люди даже не понимают, что и квартиру в советском доме можно сделать красивой и визуально привлекательной", – говорит Дагне Пунцуле, которая большую часть свободного времени за последние два года потратила на ремонт. Дагне не профессионал, но с энтузиазмом принялась за работу – а это привело к тому, что она допустила множество ошибок.

Что-то переделывать и ремонтировать Дагне может каждый день, поэтому, кажется, история ее ремонта не закончится никогда. Тем не менее, на данный момент полностью законченными можно считать спальню, гостиную/кабинет, коридор, туалет, балкон и – почти – кухню. Двухкомнатная квартира в доме, построенном в середине прошлого века, изменилась до неузнаваемости.

Больше всего сил придется вложить в ванную комнату. "Ремонт там гораздо более сложный, поэтому приходится вкладывать больше средств. Пока что мне хватает того, что там есть", – говорит Дагне. Она не привыкла сидеть на месте, поэтому не планирует встретить старость в этой же квартире, и допускает, что могла бы отремонтировать с нуля еще одну.

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