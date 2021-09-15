На рынок ипотечного кредитования пандемия существенно не повлияла — объемы выданных банками кредитов продолжают расти, правда, без программы поддержки Altum прирост был бы куда более медленным. Но купить новое жилье удается не всем — на консультации в банке оказывается, что доходы слишком низкие, а процентная ставка — слишком высокая. Как подготовиться, чтобы получить от банка положительный ответ и какой кредит могут предоставить покупателю со средней зарплатой? Об этом нам рассказали представители банков.

Темпы растут

В начале пандемии выдача ипотечных кредитов существенно сократилась, однако летом 2020 года спрос на жилье вырос и объем кредитования вернулся на прежний уровень, гласят данные Банка Латвии. Как поясняют специалисты Банка Латвии, ипотечному кредитованию в большей мере способствуют расширение в июле 2020 года государственных программ поддержки для покупки жилья, предусмотренных для семей с детьми. С середины 2020 года половину от всех ипотечных кредитов выдавали покупателям, воспользовавшимся этой поддержкой. Как и в других странах Европы, в будущем объемы ипотечного кредитования будут расти еще стремительнее, учитывая увеличение накоплений жителей и их желание улучшить жилищные условия в связи с удаленной работой, прогнозируют эксперты БЛ.