100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом

Признайтесь — регулярно даете себе обещание, что в доме всегда будет порядок и чистота? Мы поможем воплотить его в жизнь. Чтобы в доме стало чище, прежде всего надо… нет, не вымыть полы. Надо избавиться от лишнего. Выкинуть, продать, подарить, отдать нуждающимся. Вот 100 вещей, от которых точно надо избавиться еще в этом году.

Кухня

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1. Просроченную еду и соусы из холодильника.

2. Замороженную еду, настолько древнюю, что вы не помните, что это, откуда и зачем.

3. Просроченные пряности.

4. Остатки салфеток и "украшательств" для праздничного стола, которые вам точно никогда не понадобятся.

5. Пластиковые контейнеры без крышек.

6. Чашки со сколами.

7. Все приборы и приспособления, имеющиеся в двойном размере.

8. Ржавые или сломанные вещи.

9. Поломанные формы для льда.

10. Поваренные книги, которые никогда не открывались.

11. "Запасные" бутылки для воды.

12. Палочки для еды на вынос.

13. И пакеты.

14. И меню разных ресторанов.

15. Старые губки.

16. Потрепанные жизнью полотенца.

17. Лишние вазы для цветов.