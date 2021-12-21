1 9
Ванная комната
100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом
Foto: Shutterstock

Признайтесь — регулярно даете себе обещание, что в доме всегда будет порядок и чистота? Мы поможем воплотить его в жизнь. Чтобы в доме стало чище, прежде всего надо… нет, не вымыть полы. Надо избавиться от лишнего. Выкинуть, продать, подарить, отдать нуждающимся. Вот 100 вещей, от которых точно надо избавиться еще в этом году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кухня


100 вещей, которые надо выбросить из дома перед Новым годом
Foto: Shutterstock

1. Просроченную еду и соусы из холодильника.

2. Замороженную еду, настолько древнюю, что вы не помните, что это, откуда и зачем.

3. Просроченные пряности.

4. Остатки салфеток и "украшательств" для праздничного стола, которые вам точно никогда не понадобятся.

5. Пластиковые контейнеры без крышек.

6. Чашки со сколами.

7. Все приборы и приспособления, имеющиеся в двойном размере.

8. Ржавые или сломанные вещи.

9. Поломанные формы для льда.

10. Поваренные книги, которые никогда не открывались.

11. "Запасные" бутылки для воды.

12. Палочки для еды на вынос.

13. И пакеты.

14. И меню разных ресторанов.

15. Старые губки.

16. Потрепанные жизнью полотенца.

17. Лишние вазы для цветов.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 9
Ванная комната

Source

Delfi Dom Sad

Sharing Options

0

Source

Delfi Dom Sad

Tags

Ванная комната Гараж Кухня Спальня Уборка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?