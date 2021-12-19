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Живые елки нужно подрубать
12 секретов, которые нужно знать при покупке новогодней елки
Foto: Shutterstock

Елка — главный элемент новогоднего украшения дома к новогодним праздникам. И первый из них — Рождество — поджидает нас буквально через несколько дней. Readerʼs Digest дает 12 советов, как выбрать хорошую ель, настоящую или искусственную, и как за ней ухаживать, чтобы долгожданный праздник не был испорчен.

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Перед покупкой убедитесь, что живая елка — свежая


Чтобы быть уверенными, что ваша елка доживет до нового года, воспользуйтесь следующими советами:

  1. возьмите любую ветку на дереве большим и указательным пальцами, аккуратно сожмите ее и потяните на себя. Если с ветки осыпется несколько иголок, дерево уже не очень свежее;
  2. раздавите иголки в руке, а затем понюхайте их, чтобы убедиться, что дерево пахнет;
  3. несколько раз встряхните елку, и если хвоя выпала только изнутри, то это нормально, но если осыпаются и наружные иголки, то дерево слишком сухое.
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Живые елки нужно подрубать

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