12 секретов, которые нужно знать при покупке новогодней елки

Елка — главный элемент новогоднего украшения дома к новогодним праздникам. И первый из них — Рождество — поджидает нас буквально через несколько дней. Readerʼs Digest дает 12 советов, как выбрать хорошую ель, настоящую или искусственную, и как за ней ухаживать, чтобы долгожданный праздник не был испорчен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перед покупкой убедитесь, что живая елка — свежая



Чтобы быть уверенными, что ваша елка доживет до нового года, воспользуйтесь следующими советами:

