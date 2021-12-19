12 секретов, которые нужно знать при покупке новогодней елки

Елка — главный элемент новогоднего украшения дома к новогодним праздникам. И первый из них — Рождество — поджидает нас буквально через несколько дней. Readerʼs Digest дает 12 советов, как выбрать хорошую ель, настоящую или искусственную, и как за ней ухаживать, чтобы долгожданный праздник не был испорчен.
Перед покупкой убедитесь, что живая елка — свежая
Чтобы быть уверенными, что ваша елка доживет до нового года, воспользуйтесь следующими советами:
- возьмите любую ветку на дереве большим и указательным пальцами, аккуратно сожмите ее и потяните на себя. Если с ветки осыпется несколько иголок, дерево уже не очень свежее;
- раздавите иголки в руке, а затем понюхайте их, чтобы убедиться, что дерево пахнет;
- несколько раз встряхните елку, и если хвоя выпала только изнутри, то это нормально, но если осыпаются и наружные иголки, то дерево слишком сухое.
- 1. Живые елки нужно подрубать
- 2. Живые елки не нуждаются в подкормке
- 3. Живым елкам очень хочется пить
- 4. Живым елкам нужна надежная подставка
- 5. Рождественские елки могут вызывать аллергию
- 6. Высота имеет значение
- 7. Не спешите украшать елку
- 8. Не экономьте на лампочных гирляндах
- 9. Рождественские елки могут загореться
- 10. Преимущества есть как у живых, так и у искусственных елок
- 11. Искусственные елки — совершенно разные