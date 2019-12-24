18 советов от пожарных, как не сгореть на зимних праздниках

Каждый год на новогодние праздники в Латвии гибнут или оказываются в больнице несколько человек, которые неосторожно обращались с огнем или пиротехникой. Чтобы вы не оказались среди них, портал DELFI, опираясь на советы пожарных, написал краткую инструкцию по новогодней пожарной безопасности.
Как не сгореть из-за печки и свечки в XXI веке
- Если в вашем доме есть печь или камин, убедитесь, что в дымоходе не образовалась копоть, сажа и смолистые отложения.
- Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и не храните их рядом с печкой.
- Не оставляйте детей одних в комнате, где топится печь. Если ваша кошка умеет лапой открывать клетку с хомяком, то ее это тоже касается.
- Не оставляйте без присмотра горящие свечи, не забывайте задувать их, если уходите. Особенно если у вас есть дети или животные.
- Свеча должна стоять на ровной огнеупорной поверхности.
- Поблизости от свечи не должно быть занавесок, мягкой мебели и всего, что может легко загореться. Кроме того, ее стоит держать подальше от других источников тепла — радиаторов, телевизора, камина и т.п.
- Не забывайте, что чем дольше елка или венок Адвента находятся у вас в доме, тем суше они становятся и тем легче могут загореться.
Если кот погрыз провод — выкидывайте гирлянду
- Убедитесь, что электрическая гирлянда работает исправно.
- Если вы не электрик, не пытайтесь починить или смастерить гирлянду самостоятельно. Не заматывайте порванные провода изолентой, это не только опасно, но и некрасиво.
- Не используйте для улицы елочные лампочки, которые предназначены для помещения. У них нет гидроизоляции, и мокрый снег может вызвать замыкание.
Что нужно помнить о пиротехнике
- Покупайте фейерверки только в сертифицированных магазинах.
- Читайте инструкции.
- Не курите поблизости от пиротехники.
- Выбирайте для установки фейерверка ровную поверхность. Можно также использовать бутылку, вкопанную в землю.
- Учитывайте направление ветра: он должен дуть вам в спину. Иначе искры от некачественной пиротехники полетят вам в лицо.
Полезные вещи, которые стоит иметь дома
- Детектор дыма — напоминаем, что с 2020 года он обязателен!
- Огнетушитель.
- Противопожарное покрывало: им легко можно сбить только-только начавший разгораться огонь и потушить на человеке загоревшуюся одежду. В случаях, когда загорелись горючие материалы (например, жир) лучше не использовать воду, а перекрыть доступ кислорода.