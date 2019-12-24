18 советов от пожарных, как не сгореть на зимних праздниках
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Каждый год на новогодние праздники в Латвии гибнут или оказываются в больнице несколько человек, которые неосторожно обращались с огнем или пиротехникой. Чтобы вы не оказались среди них, портал DELFI, опираясь на советы пожарных, написал краткую инструкцию по новогодней пожарной безопасности.

Как не сгореть из-за печки и свечки в XXI веке

  1. Если в вашем доме есть печь или камин, убедитесь, что в дымоходе не образовалась копоть, сажа и смолистые отложения.
  2. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и не храните их рядом с печкой.
  3. Не оставляйте детей одних в комнате, где топится печь. Если ваша кошка умеет лапой открывать клетку с хомяком, то ее это тоже касается.
  4. Не оставляйте без присмотра горящие свечи, не забывайте задувать их, если уходите. Особенно если у вас есть дети или животные.
  5. Свеча должна стоять на ровной огнеупорной поверхности.
  6. Поблизости от свечи не должно быть занавесок, мягкой мебели и всего, что может легко загореться. Кроме того, ее стоит держать подальше от других источников тепла — радиаторов, телевизора, камина и т.п.
  7. Не забывайте, что чем дольше елка или венок Адвента находятся у вас в доме, тем суше они становятся и тем легче могут загореться.

Если кот погрыз провод — выкидывайте гирлянду

  1. Убедитесь, что электрическая гирлянда работает исправно.
  2. Если вы не электрик, не пытайтесь починить или смастерить гирлянду самостоятельно. Не заматывайте порванные провода изолентой, это не только опасно, но и некрасиво.
  3. Не используйте для улицы елочные лампочки, которые предназначены для помещения. У них нет гидроизоляции, и мокрый снег может вызвать замыкание.

Что нужно помнить о пиротехнике

  1. Покупайте фейерверки только в сертифицированных магазинах.
  2. Читайте инструкции.
  3. Не курите поблизости от пиротехники.
  4. Выбирайте для установки фейерверка ровную поверхность. Можно также использовать бутылку, вкопанную в землю.
  5. Учитывайте направление ветра: он должен дуть вам в спину. Иначе искры от некачественной пиротехники полетят вам в лицо.

Полезные вещи, которые стоит иметь дома

  1. Детектор дыма — напоминаем, что с 2020 года он обязателен!
  2. Огнетушитель.
  3. Противопожарное покрывало: им легко можно сбить только-только начавший разгораться огонь и потушить на человеке загоревшуюся одежду. В случаях, когда загорелись горючие материалы (например, жир) лучше не использовать воду, а перекрыть доступ кислорода.

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