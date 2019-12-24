18 советов от пожарных, как не сгореть на зимних праздниках

Каждый год на новогодние праздники в Латвии гибнут или оказываются в больнице несколько человек, которые неосторожно обращались с огнем или пиротехникой. Чтобы вы не оказались среди них, портал DELFI, опираясь на советы пожарных, написал краткую инструкцию по новогодней пожарной безопасности.

Как не сгореть из-за печки и свечки в XXI веке

Если в вашем доме есть печь или камин, убедитесь, что в дымоходе не образовалась копоть, сажа и смолистые отложения. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и не храните их рядом с печкой. Не оставляйте детей одних в комнате, где топится печь. Если ваша кошка умеет лапой открывать клетку с хомяком, то ее это тоже касается. Не оставляйте без присмотра горящие свечи, не забывайте задувать их, если уходите. Особенно если у вас есть дети или животные. Свеча должна стоять на ровной огнеупорной поверхности. Поблизости от свечи не должно быть занавесок, мягкой мебели и всего, что может легко загореться. Кроме того, ее стоит держать подальше от других источников тепла — радиаторов, телевизора, камина и т.п. Не забывайте, что чем дольше елка или венок Адвента находятся у вас в доме, тем суше они становятся и тем легче могут загореться.

Если кот погрыз провод — выкидывайте гирлянду

Убедитесь, что электрическая гирлянда работает исправно. Если вы не электрик, не пытайтесь починить или смастерить гирлянду самостоятельно. Не заматывайте порванные провода изолентой, это не только опасно, но и некрасиво. Не используйте для улицы елочные лампочки, которые предназначены для помещения. У них нет гидроизоляции, и мокрый снег может вызвать замыкание.

Что нужно помнить о пиротехнике

Покупайте фейерверки только в сертифицированных магазинах. Читайте инструкции. Не курите поблизости от пиротехники. Выбирайте для установки фейерверка ровную поверхность. Можно также использовать бутылку, вкопанную в землю. Учитывайте направление ветра: он должен дуть вам в спину. Иначе искры от некачественной пиротехники полетят вам в лицо.

Полезные вещи, которые стоит иметь дома