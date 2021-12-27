7 дел, которые нужно успеть сделать до Нового 2022 года

В конце года каждый из нас хочет подвести итоги и оставить все плохое в прошлом. Чтобы с нового, 2022 года начать новую жизнь, некоторые дела нужно выполнить в уходящем.

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До главной ночи года остается все меньше времени: впереди предновогодняя суета и ажиотаж, и дел от этого становится больше. Чтобы вы смогли все успеть и подготовиться к Новому году, эксперты dailyhoro.ru составили для вас список важных дел, которые обязательно нужно выполнить в уходящем году.

1. Наведите порядок в делах

Организуйте оставшиеся дни недели так, чтобы успеть все по максимуму. Лучшим помощником в этом нелегком деле станет органайзер: выпишите все дела, обязательства, неоплаченные штрафы и просроченные платежи. Постарайтесь погасить часть долгов и закончить начатые задачи. Если же за оставшееся до Нового года время вы не успеете сделать это, то начните с малого. Это запустит цепной механизм, и впоследствии довести задачи до конца будет куда проще.