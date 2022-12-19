Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Снежинки — великолепное творение природы. Несмотря на то, что у всех снежинок шесть концов, в мире нет ни одной похожей. Вырезанные из бумаги снежинки ничем не отличаются от настоящих - они все разные. The Spruce рассказывает о том, как красиво и нетривиально украсить дом бумажными снежинками.
Украшаем обеденный стол
Чтобы красиво сервировать праздничный ужин, необязательно тратить много денег на готовый декор. Вырежьте несколько больших бумажных снежинок и поместите их под прозрачные тарелки. Украсьте снежинками кольца для салфеток и ужин будет выглядеть элегантнее.
Украшаем окна
Классический прием украшения окон бумажными снежинками знаком нам с детства и по сей день не теряет своей актуальности. Вырежьте из бумаги снежинки, нанижите их на тонкую прочную леску или нитку, и повесьте несколько таких снежных нитей перед окном. Ваш дом будет выглядеть празднично не только внутри, но и снаружи.
Снежинки из картонных роликов
Снежинки можно делать не только из листов бумаги, но и из картонных роликов, которые остаются от рулонов туалетной бумаги. Более того, таким способом можно сделать объемные снежинки и дополнительно не потратив при этом ни цента (картонные ролики ведь все равно просто выбрасывают).
Распрямите картонный ролик и нарежьте его на кольца толщиной в 1 см. Перед тем, как склеивать кольца в снежный узор, вы можете покрасить их в любой цвет или украсить блестками.
Снежинки на подарках
Снежинок много не бывает, так почему бы не украсить ими подарки? Их можно наклеить на бирки с именами адресатов, украсить упаковочную бумагу и ленты — нет границ вашей фантазии. Дополните снежный декор блестками, еловыми веточками, шишками. Получателю будет очень приятно получить столь празднично оформленный подарок.
Снежинки с мотивами
А что, если в обычную форму снежинок вписать другие рождественские или новогодние мотивы? Например, снеговиков, лосей или лошадок? Шаблоны можно бесплатно скачать в интернете, распечатать на принтере, а процессом вырезания и складывания можно увлечь не только детей, но и взрослых.
Снежинки на ветке
Вот еще один простой и эффектный способ украсить дом — снежинки на ветке. Возьмите ветку или симпатичную вам корягу, очистите ее от сыпящихся частичек, покрасьте в белый цвет и подвесьте ее под потолком. Затем вырежьте бумажные снежинки, нанижите их на леску или нитку. Подвесьте к ветке несколько таких снежных нитей и уникальный новогодний декор готов!
Объемные снежинки
В интернете можно найти множество способов создать объемные бумажные снежинки. Некоторые из них сложнее других, но наловчившись и освоив технику, вы сможете украсить дом оригинальными трехмерными снежинками.
Лампочки-снежинки
Если в предпраздничную пору у вас нет времени рукодельничать, то в магазинах вы можете найти готовый декор — например, светильники в виде объемных снежинок из бумаги. Они фантастически хорошо выглядят и сделаны из плотного картона, а это значит, что вы сможете использовать их и в следующем году.