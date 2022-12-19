Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Снежинки — великолепное творение природы. Несмотря на то, что у всех снежинок шесть концов, в мире нет ни одной похожей. Вырезанные из бумаги снежинки ничем не отличаются от настоящих - они все разные. The Spruce рассказывает о том, как красиво и нетривиально украсить дом бумажными снежинками.

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Украшаем обеденный стол



Чтобы красиво сервировать праздничный ужин, необязательно тратить много денег на готовый декор. Вырежьте несколько больших бумажных снежинок и поместите их под прозрачные тарелки. Украсьте снежинками кольца для салфеток и ужин будет выглядеть элегантнее.

Украшаем окна



Классический прием украшения окон бумажными снежинками знаком нам с детства и по сей день не теряет своей актуальности. Вырежьте из бумаги снежинки, нанижите их на тонкую прочную леску или нитку, и повесьте несколько таких снежных нитей перед окном. Ваш дом будет выглядеть празднично не только внутри, но и снаружи.

Снежинки из картонных роликов





Foto: Shutterstock

Снежинки можно делать не только из листов бумаги, но и из картонных роликов, которые остаются от рулонов туалетной бумаги. Более того, таким способом можно сделать объемные снежинки и дополнительно не потратив при этом ни цента (картонные ролики ведь все равно просто выбрасывают).

Распрямите картонный ролик и нарежьте его на кольца толщиной в 1 см. Перед тем, как склеивать кольца в снежный узор, вы можете покрасить их в любой цвет или украсить блестками.

Снежинки на подарках



Снежинок много не бывает, так почему бы не украсить ими подарки? Их можно наклеить на бирки с именами адресатов, украсить упаковочную бумагу и ленты — нет границ вашей фантазии. Дополните снежный декор блестками, еловыми веточками, шишками. Получателю будет очень приятно получить столь празднично оформленный подарок.

Снежинки с мотивами



А что, если в обычную форму снежинок вписать другие рождественские или новогодние мотивы? Например, снеговиков, лосей или лошадок? Шаблоны можно бесплатно скачать в интернете, распечатать на принтере, а процессом вырезания и складывания можно увлечь не только детей, но и взрослых.

Снежинки на ветке



Вот еще один простой и эффектный способ украсить дом — снежинки на ветке. Возьмите ветку или симпатичную вам корягу, очистите ее от сыпящихся частичек, покрасьте в белый цвет и подвесьте ее под потолком. Затем вырежьте бумажные снежинки, нанижите их на леску или нитку. Подвесьте к ветке несколько таких снежных нитей и уникальный новогодний декор готов!

Объемные снежинки



В интернете можно найти множество способов создать объемные бумажные снежинки. Некоторые из них сложнее других, но наловчившись и освоив технику, вы сможете украсить дом оригинальными трехмерными снежинками.

Лампочки-снежинки



Если в предпраздничную пору у вас нет времени рукодельничать, то в магазинах вы можете найти готовый декор — например, светильники в виде объемных снежинок из бумаги. Они фантастически хорошо выглядят и сделаны из плотного картона, а это значит, что вы сможете использовать их и в следующем году.