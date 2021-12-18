ФОТО. 13 вариантов того, как красиво и ярко украсить окна к Рождеству

Наступило самое темное время года, поэтому особенно важно добавить в нашу жизнь как можно больше света.

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Учитывая, что Рождество уже не за горами, самый идеальный вариант — праздничное освещение и украшения на окнах, мы решили показать вам несколько красивых вариантов оформления окон из Pinterest. Ведь наряжать в доме только елку было бы довольно скучно.

Впрочем, когда вы начнете украшать дом, постарайтесь не допускать распространенных ошибок, которые могут омрачить вам радость от наступающих праздников и даже подвергнуть опасности ваш дом и семью. О них мы писали здесь - Опасное занятие: 10 ошибок при украшении дома, которые нельзя совершать.

Но перейдем к декору: