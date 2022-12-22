ФОТО. 26 идей для новогодней подсветки дома и сада

Декабрь - тот самый месяц, когда на улице все чаще начинают попадаться красиво и интересно украшенные дома и сады. Но как этого добиться? Вот 26 идей украшения собственного дома, которые собрал Houzz.ru.

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Световое украшение дома на новый год важно организовать до устойчивых минусовых температур. Дело в том, что на морозе некоторые виды обмоток кабеля дубеют, их будет сложно монтировать. Для украшения дома снаружи берут уличные гирлянды — не используйте для этих целей "домашние" (интерьерные) огни. Если покупаете набор праздничных гирлянд для украшения сада или дома, обязательно уточните индекс влагозащиты (ip-44) и морозостойкость (до -40С).

1. По контуру

Самый распространенный способ, как украсить дом снаружи на новый год — повесить гирлянду вдоль ската крыши, по контуру балкона и над входом.

2. Гирлянда - бахрома

От выбранного типа гирлянды зависит декоративный эффект. На фото ниже— новогодняя подсветка дома по принципу "бахромы". Бывают еще занавесы (п.6), нити и шары (п.3).

3. Театральные огни

Чем крупнее и ярче лампы, тем больший театральный эффект они создают. Обратите внимание на расстояние между лампами в гирлянде: при одной и той же длине вы можете получить, скажем, 20 или 25 ламп — больше или меньше огней соответственно. Чтобы украсить дом снаружи на Новый год понадобится не менее 10 гирлянд по 10 метров.

4. Только фасад

Знаете ли вы, что большинство пользователей наряжают елку не целиком, а только одной стороной (другая все равно задвинута к стене)? То же самое с недвижимостью — украсить дом снаружи на Новый год достаточно только со стороны фасада.

5. Добавьте розетки

Много огней — не всегда хорошо: в моде скромность и экономия электричества. Посмотрите, как эффектно украшен этот садовый участок — всего дюжина крупных снежинок на дереве, и сияющий венок в качестве оформления фасада к Новому году. Без гирлянды по контуру крыши, конечно, не обошлось.

6. Каскадная новогодняя подсветка дома

Это решение пришло из мира муниципального новогоднего декора. Но если вы живете в таунхаусе и украшать вам три этажа, подобный вариант украшения к Новому году — находка.

7. Для экономных: лапник + гирлянды

Сэкономить на освещении позволяет лапник — он добавляет украшениям недостающий объем. Обратите внимание: здесь используются сразу две разновидности гирлянд, как уличное украшение дома к новому году.

8. Скульптурно: очерчиваем крышу

Вариант для минималистов, как украсить дом на Новый год — оформляем только крышу, в буквальном смысле обводим по контуру.

9. Не фасад, но и не дом

Гирлянды на террасе — едва ли не самое распространенное украшение домов к Новому году. Легко повесить самому, нет проблем с подключением к электросети. Главный трюк — не экономить на количестве гирлянд: каскадов должно быть несколько.

10. Бюджетно: китайские фонарики

Если вы ищете бюджетный вариант декора для дачного участка, полноценное оформление фасада к Новому году, скорее всего, не рассматриваете. Но пару гирлянд на террасе растянуть совершенно точно можете. Добавьте к ним бумажные фонари или звезды из ИКЕА: крупные шары добавят недостающего светового объема скромной подсветке.

11. Светильник с тенями

Понадобится абажур с перфорацией — резче контраст между внешней темнотой и ярким светом изнутри, тем отчетливее будут кружевные тени на стенах и потолке. Аналогичными светильниками можно украсить грядки и клумбы.

12. Контейнеры и шары

Еще один способ, как украсить террасу на новый год — использовать гирлянды на батарейках. Обмотайте шары из прутьев, разместите огненные шары среди контейнеров с лапником.

13. Огненная чаша

Гирлянды в кашпо без растений отлично дополнят украшение загородного дома. Можно использовать как свободные от растений садовые кашпо, так и варианты с новогодними уличными композициями.

14. Венки с гирляндами

Еще одна идея, как украсить дом снаружи на Новый год — повесить с внешней стороны окон венки, обернутые гирляндами. Обратите внимание, помимо обводки по контуру крыши, здесь — светится бордюр перед домом.

15. Шторы

На первый взгляд, это простой в исполнении способ украсить фасад дома к новому году потребуется 30 коротких гирлянд. Но подумайте заранее, куда подключить такое количество розеток. Потому сразу ищите такие гирлянды, которые соединяются через разветвитель.

16. По спирали

Простое украшение загородного дома — обмотать перила лестницы гирляндой.

16. Сцена у тополя

Можно обойтись небольшим количеством световых дорожек, эффектно опускающихся с дерева в сугроб. Секрет успеха — светящиеся звезды. И конечно "правильный" уголок сада, который отлично просматривается от дома, но не мешает проходу.

17. Новогодняя подсветка садовых построек

Снаружи на Новый год украшают не только дом и деревья — подойдет детский комплекс, игровая площадка, баня, теплица… Фантазируйте!

18. Зажигаем елку

Если на участке гигантские деревья, можно нарядить заодно и их. Не обязательно использовать традиционные гирлянды — достаточно светящихся звезд.

19. Гирлянда каскадом

Старые добрые новогодние украшения для сада — самые лучшие. Выполните развеску каскадом.

20. Нет елки — наряжаем деревья

Подсвеченные огнями плодовые смотрятся довольно эффектно. Уточните, есть ли переходники и разветвители, соединяющие несколько гирлянд. Иначе вам будет сложно добиться "горящего ствола" и равномерного распределения светящихся пучков по независимым елочным лапам.

21. Оформляем нижнюю часть ствола

Почему бы и нет? Позаботьтесь, чтобы подсветка заканчивалась как минимум на полметра выше вашего роста. Такое украшение участка к Новому году гармонично работает вместе с существующим ландшафтным освещением — одни лишь сияющие стволы посреди темноты будут выглядеть странновато.

21. Гирлянда вихрь

Решение чуть проще в исполнении, чем украшение каждой светящейся ветки — оберните гирлянду по кругу вокруг кроны.

22. Комбинируем гирлянды

Наряду с традиционными новогодними гирляндами на базе небольших led-лампочек, можно оформить дерево уличной гирляндой с крупными лампами.

23. Два тона одновременно

На этом фото показана работа в паре голубой и зеленой уличных гирлянд.

24. Сосульки

Как вам такое украшение участка к Новому году? Сосульки на крышах домов настолько активно используются в муниципальном новогоднем оформлении фасадов, что грех не перенять прием — смело украшайте ими зимнее дерево.

25. Грот из гирлянды

Попробуйте сделать украшение только на нижних ветвях. И пусть огни с одного дерева плавно переходят на соседние.

26. Ничего не делаем

Если вы имеете ландшафтный свет на участке, он будет работать не хуже новогодней гирлянды. Посмотрите, как смотрится направленный спот от корня на ствол. Гигантская экономия!