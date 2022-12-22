ФОТО. 26 идей для новогодней подсветки дома и сада
Foto: Shutterstock

Декабрь - тот самый месяц, когда на улице все чаще начинают попадаться красиво и интересно украшенные дома и сады. Но как этого добиться? Вот 26 идей украшения собственного дома, которые собрал Houzz.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Световое украшение дома на новый год важно организовать до устойчивых минусовых температур. Дело в том, что на морозе некоторые виды обмоток кабеля дубеют, их будет сложно монтировать. Для украшения дома снаружи берут уличные гирлянды — не используйте для этих целей "домашние" (интерьерные) огни. Если покупаете набор праздничных гирлянд для украшения сада или дома, обязательно уточните индекс влагозащиты (ip-44) и морозостойкость (до -40С).

1. По контуру

Самый распространенный способ, как украсить дом снаружи на новый год — повесить гирлянду вдоль ската крыши, по контуру балкона и над входом.

Автор: Servicepoint - Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

2. Гирлянда - бахрома

От выбранного типа гирлянды зависит декоративный эффект. На фото ниже— новогодняя подсветка дома по принципу "бахромы". Бывают еще занавесы (п.6), нити и шары (п.3).

От: Hidden Creek Landscaping, Inc. - Находите новые интерьерные решения: дома

3. Театральные огни

Чем крупнее и ярче лампы, тем больший театральный эффект они создают. Обратите внимание на расстояние между лампами в гирлянде: при одной и той же длине вы можете получить, скажем, 20 или 25 ламп — больше или меньше огней соответственно. Чтобы украсить дом снаружи на Новый год понадобится не менее 10 гирлянд по 10 метров.

От: Nite Scapes - Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

4. Только фасад

Знаете ли вы, что большинство пользователей наряжают елку не целиком, а только одной стороной (другая все равно задвинута к стене)? То же самое с недвижимостью — украсить дом снаружи на Новый год достаточно только со стороны фасада.

Автор: Light Up Nashville - Другие интерьерные решения: дома

5. Добавьте розетки

Много огней — не всегда хорошо: в моде скромность и экономия электричества. Посмотрите, как эффектно украшен этот садовый участок — всего дюжина крупных снежинок на дереве, и сияющий венок в качестве оформления фасада к Новому году. Без гирлянды по контуру крыши, конечно, не обошлось.

Автор: Landscape Illuminations - Смотрите больше интерьерных решений: дома

6. Каскадная новогодняя подсветка дома

Это решение пришло из мира муниципального новогоднего декора. Но если вы живете в таунхаусе и украшать вам три этажа, подобный вариант украшения к Новому году — находка.

Автор: Assiniboine Lights and Landscapes - Больше фото дизайна интерьеров: участки и сады

7. Для экономных: лапник + гирлянды

Сэкономить на освещении позволяет лапник — он добавляет украшениям недостающий объем. Обратите внимание: здесь используются сразу две разновидности гирлянд, как уличное украшение дома к новому году.

Автор: The Perfect Light - Больше фото дизайна интерьеров: дома

8. Скульптурно: очерчиваем крышу

Вариант для минималистов, как украсить дом на Новый год — оформляем только крышу, в буквальном смысле обводим по контуру.

Автор: Christmas Decor by Aqua Pool - Смотрите больше интерьерных решений: дворы

9. Не фасад, но и не дом

Гирлянды на террасе — едва ли не самое распространенное украшение домов к Новому году. Легко повесить самому, нет проблем с подключением к электросети. Главный трюк — не экономить на количестве гирлянд: каскадов должно быть несколько.

От: ilumus photography & marketing - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: террасы

10. Бюджетно: китайские фонарики

Если вы ищете бюджетный вариант декора для дачного участка, полноценное оформление фасада к Новому году, скорее всего, не рассматриваете. Но пару гирлянд на террасе растянуть совершенно точно можете. Добавьте к ним бумажные фонари или звезды из ИКЕА: крупные шары добавят недостающего светового объема скромной подсветке.

От: The Cousins - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: террасы

11. Светильник с тенями

Понадобится абажур с перфорацией — резче контраст между внешней темнотой и ярким светом изнутри, тем отчетливее будут кружевные тени на стенах и потолке. Аналогичными светильниками можно украсить грядки и клумбы.

Автор: todd hamilton - Больше дизайнерских идей: прихожие

12. Контейнеры и шары

Еще один способ, как украсить террасу на новый год — использовать гирлянды на батарейках. Обмотайте шары из прутьев, разместите огненные шары среди контейнеров с лапником.

От: RénoDéco etc. - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: прихожие

13. Огненная чаша

Гирлянды в кашпо без растений отлично дополнят украшение загородного дома. Можно использовать как свободные от растений садовые кашпо, так и варианты с новогодними уличными композициями.

Автор: The Perfect Light - Больше фото дизайна интерьеров: дома

14. Венки с гирляндами

Еще одна идея, как украсить дом снаружи на Новый год — повесить с внешней стороны окон венки, обернутые гирляндами. Обратите внимание, помимо обводки по контуру крыши, здесь — светится бордюр перед домом.

От: Neave Group Outdoor Solutions - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: участки и сады

15. Шторы

На первый взгляд, это простой в исполнении способ украсить фасад дома к новому году потребуется 30 коротких гирлянд. Но подумайте заранее, куда подключить такое количество розеток. Потому сразу ищите такие гирлянды, которые соединяются через разветвитель.

Автор: Grandin Road - Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна

16. По спирали

Простое украшение загородного дома — обмотать перила лестницы гирляндой.

Автор: Christmas Lights, Etc - Больше дизайнерских идей: террасы

16. Сцена у тополя

Можно обойтись небольшим количеством световых дорожек, эффектно опускающихся с дерева в сугроб. Секрет успеха — светящиеся звезды. И конечно "правильный" уголок сада, который отлично просматривается от дома, но не мешает проходу.

Автор: Grandin Road - Просматривайте фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

17. Новогодняя подсветка садовых построек

Снаружи на Новый год украшают не только дом и деревья — подойдет детский комплекс, игровая площадка, баня, теплица… Фантазируйте!

Автор: Sarah Greenman - Больше фото дизайна интерьеров: детские

18. Зажигаем елку

Если на участке гигантские деревья, можно нарядить заодно и их. Не обязательно использовать традиционные гирлянды — достаточно светящихся звезд.

Автор: Brite Creations - Просматривайте фото дизайна интерьеров: дома

19. Гирлянда каскадом

Старые добрые новогодние украшения для сада — самые лучшие. Выполните развеску каскадом.

От: Assiniboine Lights and Landscapes - Находите новые интерьерные решения: участки и сады

20. Нет елки — наряжаем деревья

Подсвеченные огнями плодовые смотрятся довольно эффектно. Уточните, есть ли переходники и разветвители, соединяющие несколько гирлянд. Иначе вам будет сложно добиться "горящего ствола" и равномерного распределения светящихся пучков по независимым елочным лапам.

Автор: Smalls Landscaping - Больше дизайнерских идей: участки и сады

21. Оформляем нижнюю часть ствола

Почему бы и нет? Позаботьтесь, чтобы подсветка заканчивалась как минимум на полметра выше вашего роста. Такое украшение участка к Новому году гармонично работает вместе с существующим ландшафтным освещением — одни лишь сияющие стволы посреди темноты будут выглядеть странновато.

От: Traditions Specialty Lighting Professionals - Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: дворы

21. Гирлянда вихрь

Решение чуть проще в исполнении, чем украшение каждой светящейся ветки — оберните гирлянду по кругу вокруг кроны.

Автор: Designs by Sundown - Другие интерьерные решения: участки и сады

22. Комбинируем гирлянды

Наряду с традиционными новогодними гирляндами на базе небольших led-лампочек, можно оформить дерево уличной гирляндой с крупными лампами.

Автор: Brite Nites Inc - Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна

23. Два тона одновременно

На этом фото показана работа в паре голубой и зеленой уличных гирлянд.

Автор: Smalls Landscaping - Больше фото дизайна интерьеров: участки и сады

24. Сосульки

Как вам такое украшение участка к Новому году? Сосульки на крышах домов настолько активно используются в муниципальном новогоднем оформлении фасадов, что грех не перенять прием — смело украшайте ими зимнее дерево.

От: Outdoor Lighting Perspectives of Wilmington - Находите новые интерьерные решения: дома

25. Грот из гирлянды

Попробуйте сделать украшение только на нижних ветвях. И пусть огни с одного дерева плавно переходят на соседние.

Автор: James Martin Associates - Другие интерьерные решения: участки и сады

26. Ничего не делаем

Если вы имеете ландшафтный свет на участке, он будет работать не хуже новогодней гирлянды. Посмотрите, как смотрится направленный спот от корня на ствол. Гигантская экономия!

Автор: McKay Landscape Lighting - Больше фото дизайна интерьеров: дворы
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае