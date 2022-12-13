ФОТО. Дизайнер IKEA: четыре совета, как недорого украсить стол к рождественскому ужину

Праздничное застолье в кругу семьи – одна из самых любимых рождественских традиций в Латвии, свидетельствуют результаты опроса. Однако многие из нас так сильно увлечены приготовлением разных блюд, что совсем забывают об украшении стола. В праздничные дни украшение стола так же важно, как и рождественская елочка, и, приложив совсем немного усилий, можно произвести отличное впечатление. Дизайнер по интерьеру делится рекомендациями, как это сделать, не потратив слишком много средств.

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"Данные проведенного IKEA рождественского опроса показывают, что для половины населения самой важной праздничной традицией является праздничное застолье в семейном кругу. Также важны встречи и времяпрепровождение вместе с семьей. Чтобы в эти праздники создать дома праздничное настроение, не нужно тратить слишком много. В этом году тенденции рождественских украшений отражают древние традиции и природу, а также могут выразиться и в сервировке стола. Цветовая палитра вдохновлялась традиционными рождественскими цветами, например, красные, зеленые, золотые и земляные тона", – говорит дизайнер IKEA по интерьеру Рита Римке.

1. Подберите сервировку стола к интерьеру



Рекомендация дизайнера для создания гармоничного настроения – подобрать стиль и цветовую палитру сервировки праздничного стола в соответствии с интерьером помещения. "Если интерьер цветной, то стол можно сделать скорее монохромным, например, выбрав однотонную скатерть без узоров. Общее впечатление сбалансируют и похожие украшения на столе и в других местах помещения. Для стола, например, можно использовать те же самые украшения или гирлянды, что и для елочки".

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Совет, который поможет избежать хаотичного впечатления – при декорировании не нужно использовать сразу все красивые украшения, какие только есть в доме. Лучше выбрать два-три основных оттенка и создать более сдержанную палитру, а не смешивать все вместе. На столе лучше оставить больше свободного места, а блюда разместить на кухне на стойке или рядом со столом на тележке или дополнительном столике. При выборе новых предметов интерьера, посуды, текстильных изделий и других элементов обстановки нужно помнить о том, что у вас уже есть, чтобы всё вместе сочеталось.

2. Используйте текстильные изделия для дополнительной эстетики



Скатерть – это первый элемент, который приходит на ум при мысли о праздничном столе. Однако сервировать стол можно и без скатерти. Эстетичное и праздничное настроение помогут создать также дорожки для стола, плейсматы, тканевые или бумажные салфетки.

"Правило в том, что скатерть с дорожками для стола и плейсматами должны быть в контрастных цветах, выделяющих друг друга. Можно выбрать, например, плейсматы из натуральных материалов, а скатерть и тарелки выбрать в контрастных и ярких тонах, например, синего цвета. Или отдайте предпочтение классическому рождественскому сочетанию красного и белого цветов: выберите красную скатерть или дорожку для стола в качестве фона для белой посуды и аксессуаров", — подчеркивает дизайнер по интерьеру.

3. Освежите коллекцию посуды парой новых акцентов



Чтобы накрыть красивый праздничный стол, не обязательно покупать новый комплект посуды. Посмотрите, как можно обновить и дополнить имеющийся комплект посуды, добавив один или два новых акцента. "Если у вас дома посуда белая, то ее можно дополнить парой новых тарелок в более насыщенных тонах. Объединяющим элементом также может быть скатерть или плейсматы в выразительном цвете — на таком фоне имеющаяся привычная посуда будет выглядеть как новая", — добавляет дизайнер по интерьеру.

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Рита Римке также советует сочетать предметы традиционного стиля с современными. Например, бокалы в ретро-стиле можно комбинировать с современными столовыми приборами и тарелками, а классические подсвечники дополнить современными светодиодными светильниками под стеклянным куполом.

4. Подумайте о праздничных акцентах



Более уютное настроение создают различные текстильные изделия, и в этом отношении не следует забывать о креслах. "Кресла могут быть красивым акцентом стола и всего помещения. На них можно положить подушки в тон или даже искусственную овчину, которая дополнит настроение другой текстурой", – рекомендует Рита Римке.

Дизайнер IKEA по интерьеру отмечает, что для того, чтобы создать праздничную атмосферу во время рождественского ужина, не обязательно тратить слишком много. Для создания теплого и торжественного праздничного ощущения не нужно тратить много денег и покупать новый комплект из рождественской коллекции. Просто добавьте несколько элементов, например, подходящие по цвету плейсматы, салфетки и свечи. Или сделайте украшения сами или вместе с семьей! Получите вдохновение от леса и используйте для украшения собранные в лесу шишки или веточки, которые прекрасно дополнят сервировку рождественского стола.

Онлайн опрос проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.